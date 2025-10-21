Kultura

ИЗЛОЖБА СЛИКА И ОБЈЕКАТА БОЈАНА НОВАКОВИЋА

ИЗЛОЖБА СЛИКА И ОБЈЕКАТА БОЈАНА НОВАКОВИЋА

УТОРАК, 21. ОКТОБАР
Ликовни салон КЦЧ, у 19.00

Изложба Бојана Новаковића, доктора уметности из Новог Сада.

Организација: Ликовни програм



