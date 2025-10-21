ИЗЛОЖБА СЛИКА И ОБЈЕКАТА БОЈАНА НОВАКОВИЋА
УТОРАК, 21. ОКТОБАР
Ликовни салон КЦЧ, у 19.00
Изложба Бојана Новаковића, доктора уметности из Новог Сада.
Организација: Ликовни програм
