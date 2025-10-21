културни центар
Kultura

Позоришна представа ВИОЛИНА, ДАИРЕ И ПЕГЛА, продукција Никшићко позориште

ЧЕТВРТАК, 23. ОКТОБАР
Велика сала у 20.00

Једна свадба је сасвим добар повод да испливају личне, породичне, сталешке и националне фрустрације. У комедији која је на ивици фарсе, и која прети да постане трагедија времена и простора у коме живимо, на крају ће опет победити љубав, као једини начин да се превазиђе немоћ човекова у овом свету. По делу Николаја Кољаде, и у режији Горана Дамјанца.

Улоге: Жана Гардашевић Булатовић, Ана Франић, Матија Мемедовић, Ана Дрљевић, Бобан Чворовић, Велизар Касалица

Беспалтне улазнице (највише четири) можете преузети на благајни Културног центра Чачак.

Организација: Позоришни програм


