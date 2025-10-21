ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ – ЖИВОТ И УМЕТНОСТ У СЛУЖБИ НАЦИЈЕ“ др Милоша Тимотијевића

ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ – ЖИВОТ И УМЕТНОСТ У СЛУЖБИ НАЦИЈЕ“ аутора др Милоша Тимотијевића
У петак, 24. октобра, у 12 часова, у Уметничкој галерији „Надежда Петровић“, биће представљена књига „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ – ЖИВОТ И УМЕТНОСТ У СЛУЖБИ НАЦИЈЕ“ аутора др Милоша Тимотијевића, кустоса Народног музеја у Чачку.
Ово издање представља ново тумачење једне од најзначајнијих личности српске уметности и културе XX века. Иако је о Надежди Петровић с пуно добрих разлога до сада много писано, њена политичка делатност била је мање анализирана у науци, а у јавности често једнострано тумачена. Ова студија осветљава Надежду у ширем контексту — као уметницу, интелектуалку и националну активисткињу која је деловала у бурним политичким и културним превирањима почетка прошлог века.
Књига разматра њен однос према национализму, српству, југословенству и модернизму, као и њену улогу у културном и друштвеном животу Србије и јужнословенског простора.
У програму ће учествовати:
- др Милош Тимотијевић, аутор публикације
- академик проф. др Игор Борозан, Катедра за историју уметности Филозофског факултета у Београду
- др Владимир Димитријевић, професор чачанске Гимназије
- Борисав Челиковић, уредник библиотеке „Саборник“ Службеног гласника
Књигу је објавио Службени гласник (Београд, 2025) у едицији „Саборник“ посвећеној значајнијим личностима, догађајима и процесима српске историје и културе.