„ХУМАНОСТ КРОЗ МУЗИКУ“ – ОДА ДОБРОТИ ЗА РЕЉУ

КОНЦЕРТ УЧЕНИКА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
Није то био обичан концерт музике и песме. Нити умеће које се показује на такмичењима. Наравно, то не значи да њихов наступ није био оно најбоље што могу и умеју. Показали су срце у свакој нумери, а било их је много, јер су на хуманитарном концерту прошлог петка, 28. новембра, организованог за осмогодишњег дечака Рељу Јовановића наступили скоро сви ученици Основне и Средње музичке школе. Уз „малу помоћ“ својих професора све су сами осмислили и реализовали.
Јана Трифуновић, трећи разред Средње музичке школе, на одсеку соло певање, каже да је Ученички парламент Музичке школе покренуо иницијативу да би помогли у лечењу брата своје другарице, а остали су прихватили идеју са великом радошћу.
– Неколико година уназад организујемо хуманитарне концерте, углавном за децу, као и друге суграђане којима је помоћ потребна, тако да можемо рећи да су ово традиционални догађаји – напоменула је Јана.
Њена вршњакиња, такође, са одсека соло певање, Марта Топаловић, објаснила је да су за репертоар изабрали углавном филмску музику и популарне мелодије.
– Подршка на овом догађају су нам професори, родитељи, суграђани који воле да дођу на наше концерте. Позвали смо и све чачанске средње школе, подржали су нас сви ученички парламенти, тако да се надамо да ћемо прикупљеним новцем помоћи Рељи у лечењу – рекла је Марта.
– Вечерас смо се окупили са једним циљем, да покажемо колико смо снажни када се ујединимо. Свака композиција, сваки осмех у публици – то гради мост наде за оне којима је помоћ најпотребнија – речи су којима је концерт почео.
Прва је наступила Дуња, Рељина сестра, која је на виолини извела „Оду радости“. Поклонили су публици ђаци Музичке школе скоро два сата уживања у разним жанровима и тананим нотама. Поред класичних мелодија, одабрали су нумере филмске, рок и поп музике које су већ постале класика. Своју хуману мисију су испунили, јер је свечана сала Музичке школе била испуњена до последењег места. Међу гледаоцима били су Реља и његова мајка Јулијана.
– Реља је већ годинама у Фондацији „Буди хуман“. Помогли су нам многи људи, па и наши суграђани. Захваљујући томе имали смо новац да он оде на још две терапије. А посебно је велико када помоћ организују деца. Мислим да никада у животу нећу имати довољно речи којима бих свима исказала захвалност. Сваки пут када на улици сретнем неко дете, помислим да је можда баш оно помогло нашем Рељи. Овакви догађаји ме просто разоружају… Реља има церебралну парализу и многе пропратне дијагнозе.. У децембру има заказану операцију очију, а следи и вероватно операција ногу. Новац је потребан и за рехабилитације, које су основ свега. Боримо се и ми као родитељи, колико можемо. Надамо се да ће уз сву помоћ наш Реља бити много боље – рекла нам је Јулијана.
Позвали су учесници све присутне да помогну Рељи, да дају новац у већ припремљене кутије. Више пута су напоменули да се новац може уплатити и преко Фондације „Буди хуман“, уплатом на рачун 160-6000000844016-89 (динарски) и 160-6000000844035-32 (девизни) или СМС поруком 974 на број 3030.
Весна Тртовић
„БУДИ ХУМАН“ ЗА РЕЉУ – 974 НА 3030
Реља Јовановић је превремено рођен 2017. године у Београду. На порођају је остао без кисеоника након чега је интубиран, затим стављен на респиратор. Услед недостатка кисеоника у мозгу је добио цисте, које су оставиле трајне последице по његово здравље. Петог дана од рођења добио је сепсу која је створила додатне проблеме.
Од трећег месеца Реља је кренуо на физикалне третмане. Са две године му је успостављена дијагноза, церебрална парализа. Упркос свему, он је један насмејан и весео дечак који се храбро бори са недаћама које му је живот наметнуо. Време које здрава деца проводе у парку, на игралишту, Реља проводи на струњачи радећи вежбе са мамом, у ординацији са терапеутима, дефектолозима, логопедом.
Реља данас физички и ментално заостаје у односу на своје вршњаке, не седи самостално, отежано пузи, не хода, не говори, има проблеме са видом. Много рада је потребно овом храбром дечку како би напредовао и стао на своје ноге, а за то му је потребна и помоћ свих нас.
Рељи су средства потребна за оперативне захвате, специјалистичке прегледе, дијагностику, терапије и третмане, ортопедска помагала, као и за путне трошкове и смештај, како у земљи, тако и у иностранству.