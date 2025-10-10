Društvo Kultura

„ИМАМ ПРАВА ДА СЕ ИГРАМ, ДА СЕ СМЕЈЕМ, МАШТАМ, СТВАРАМ…“

ПОВОДОМ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ОДРЖАН БАЗАР ЗА ДЕЦУ

У сусрет Дечијој недељи која се обележева од 6. до 12. октобра, под слоганом „Имам права да се играм, да се смејем, маштам, стварам и у бољи свет претварам“, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ је прошле суботе, 4. октобра, организовала базар. Намера организатора је била да младе повежу са школама, организацијама и удружењима која нуде едукативне, креативне, спортске, научне и уметничке садржаје, а родитељи су имали прилику да се упознају са разноврсним ваннаставним активностима које су доступне у нашем граду и начинима да деца своје слободно време проведу квалитетно, рекла је за наш лист библиотекарка Ирена Планинчић.

Наши најмлађи суграђани су на базару одржаном прошле суботе, у великој сали Градске библиотеке, могли да открију много тога, на пример: да у Чачку постоји дечја „лабораторија“ у којој они постају научници који изводе експерименте; где уз игру и занимљиве задатке могу учити различите стране језике; како да се оријентишу у шуми и правилно поставе шатор; како ускладити ритам и покрет у плесним тачкама или како свирати неки инструмент; како се уз четкицу, мало боје и труда бели папир претвара у мало уметничко дело, навела је библиотекарка Ирена Планинчић.

– Кроз интерактивне радионице своје сарджаје представиле су школице науке: „Малац генијалац“, „ТинкерЛабс“ и „Кликер ИТ центар“. На њиховим штандовима деца су увидела да математика не мора увек бити тешка или досадна, како се преплићу уметност и научне дисциплине, или на који начин се стичу прве вештине из програмирања и роботике. Школе страних језика „Blackbird“, „Little Big Ben“, „Helen Doron“, „Mary Poppins“ и едукативни центар „Boomerang“ истрајним радом са децом у пријатној атмосфери, не уче их само новим речима, већ и како да прошире своје видике и боље разумеју различите традиције. Како се кроз игру, спортске активности и професионално вођене тренинге развијају тело и дух показала је Академија спорта „Каспер“, а спортско-рекреативни камп „Пчелице“ организовао је сусрете деце у природи. Представиле су се и уметничке школице које код деце подстичу креативност, фину моторику, таленте, читалачке навике и вештине ликовног, музичког и писаног изражавања, као што су: „Креативна јазбина“, Школица мјузикла „Од малих ногу“, „Креатина“, „Књиговодство маште“ и Књижевни клуб „Словце“ који ускоро поново почиње да ради у оквиру наше установе. Такође, и СОС Дечије село које годинама уназад посвећено ради са децом и младима пружајући им дом и адекватно образовање учествовало је на базару – нагласила је библиотекарка Ирена Планинчић, подсетивши да је улагање у децу, њихова интересовања и таленте највреднија инвестиција у будућност.

Маријана Лазић, в. д. директора Градске библиотеке „Владислав петковић Дис“ истакла је да је најважније да врата Библиотеке буду отворена за све своје кориснике, пре свега, за најмлађе суграђане.

– Прошла субота је била посвећена управо малишанима, од прве године живота до тинејџерског доба. Базар је резултат сарадње са свим школицама које функционишу у нашем граду, тако је настала идеја да их објединимо на једном месту како би могли да дају сликовиту понуду нашим суграђанима. Градска библиотека планира да базар прошири у будућности уколико буде постојало интересовање грађана, али и могућности – изјавила је за наш лист директорка Лазић.

Свечано отварање базара улепшале су „Звездице“, односно девојчице из „Star Dance“-а, под вођством кореографа Ружице Катанић, које су извеле кореографију „Пусти, пусти моду“, награђивану на више плесних фестивала и такмичења. Са истим одушевљењем посетиоци базара су уживали и у кореографији „Waiting on a wish“, коју је припремила Александра Адамовић са полазницама Балетског студија „Dream dance“.

Н. Р.

