ПОЧЕЛА ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ СЕЗОНСКОГ ГРИПА

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ИМУНИЗАЦИЈУ

У здравственим установама у свим локалним самоуправама Моравичког округа ове седмице почела је вакцинација против сезонског грипа. И ове године обезбеђено је 7.800 тровалентних вакцина за старије од 18 година и 300 четворовалентних вакцина које су намењене за децу и труднице. Мада још нема регистрованог вируса грипа, према речима директора Завода за јавно здравље Чачак др Аксентија Тошића, интересовање грађана за имунизацију је велико и већ је потрошено више од 3.000 доза.

Вакцине су бесплатне за све оне који се јаве свом изабраном лекару, који ће, у зависности од здравственог стања пацијента, одобрити имунизацију и издати налог. Имунизација против грипа препоручују се старијима од 65 године, особама са хроничним болестима респираторног и кардиовскуларног система, као и бубрежним и онколошким болесницима, трудницама и деци.

– Вакцинација је почела у понедељак и већ је изузетно велики одзив грађана. Имунизација ће трајати цео октобар, а по потреби за пацијенте који су на терапијама и касније. Пре вакцинације потребно је да се пацијенти јаве свом избраном лекару, како би проверили да ли имају алергије или контраиндикације. Исто важи за децу и за одрасле. Грипа још нема, али очекујемо га наредних седмица – рекао је др Тошић.  

Завод за јавно здравље Чачак вакцине је расподелио пропорционално, према броју становника у локалним самоуправама. По том принципу, око половина је подељена чачанским здравственим установама, док је остатак прослеђен Горњем Милановцу, Ивањици и Лучанима. Ако буде потребно, каже др Аксентије Тошић, вршиће се прерасподела вакцина, како би се надоместио евентуални недостатак у некој здравственој установи.

