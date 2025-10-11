Извор: РТС, РХМЗ
Tемпература до 20 степени
Променљиво облачно време са сунчаним интервалима у Србији. Понегде се очекује слаба и краткотрајна киша, а температура пријатна за овај период године. Највиша дневна до 20 степени.
Суво време је на северу земље, у осталим крајевима понегде је могућа слаба краткотрајна киша.
Пријатан јесењи дан, температура до 20 степени
Јутарња температура од девет до 14 степени, током дана од 16 до 20 степени.
Пред Београђанима је леп јесењи дан, уз дуже сунчане периоде и температуру око 18 степени.
И у недељу се очекује променљиво време са сунчаним интервалима и температуром до 21 степен.
Неповољне биометеоролошке прилике
Очекивана биометеоролошка ситуација може неповољно утицати на хронично оболеле.
Опрез се саветује асматичарима и срчаним болесницима.
Код метеоропата су могући главобоља и поспаност.
Пажња се препоручује свим учесницима у саобраћају.