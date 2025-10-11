Извор: РТС
Православна црква суботу је посветила преминулима, и сваке суботе литургијски се сећамо оних који више нису са нама. Ипак, током године посебно се издвајају 4 задушна дана – суботе уочи Васкршњег поста, празника Свете Тројице, Митровдана, и данашња, уочи Михољдана.
Данас су Михољске задушнице, дан који православни хришћани посвећују својим преминулим прецима и, према традицији, обилазе гробове, пале свеће и служе помене.
Верници моле Господа за покој и мир душа, и опрост грехова које су њихови преминули починили за живота.
Уколико није могуће изаћи на гробља, свећу покојницима ваљало би упалити у цркви.
Молитва је посебно важна, јер, пресељењем са овога света, упокојени више не могу да утичу на своје спасење.
Верује се да свеће које се пале представљају симбол светлости Христове којом обасјава душу сваког од преминулих.
Обичај је и да се на Задушнице дели милостиња.
У Београду данас, од 7 до 15 сати није дозвољен улазак аутомобила на Орловачу, Лешће и Збег, до 16 сати на Ново бежанијско гробље. На Ново и Централно гробље колима се неће моћи ни данас ни сутра. Старо бежанијско, Земунско, Бањичко и Топчидерско гробље су затвореног типа, односно улазак моторним возилима на ова гробља није могућ.
За старије и посетиоце који се теже крећу, на Лешћу, Орловачи, Новој Бежанији, Новом, Централном и гробљу Збег обезбеђен је превоз од капија до удаљених парцела од 7 до 15 сати.
У Београду, од 8 до 16 сати, појачан је број возила на свим линијама које возе ка градским гробљима. Уводи се и линија 75Л, од градске општине Нови Београд до Бежанијског гробља.