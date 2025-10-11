Гробље, фото: Ча глас
Društvo

Данас су Михољске задушнице

G. D. Komentara (0)

Извор: РТС

Православна црква суботу је посветила преминулима, и сваке суботе литургијски се сећамо оних који више нису са нама. Ипак, током године посебно се издвајају 4 задушна дана – суботе уочи Васкршњег поста, празника Свете Тројице, Митровдана, и данашња, уочи Михољдана.

Данас су Михољске задушнице, дан који православни хришћани посвећују својим преминулим прецима и, према традицији, обилазе гробове, пале свеће и служе помене.

Гробље, фото: Ча глас
Гробље, фото: Ча глас

Верници моле Господа за покој и мир душа, и опрост грехова које су њихови преминули починили за живота.

Уколико није могуће изаћи на гробља, свећу покојницима ваљало би упалити у цркви.

Молитва је посебно важна, јер, пресељењем са овога света, упокојени више не могу да утичу на своје спасење.

Верује се да свеће које се пале представљају симбол светлости Христове којом обасјава душу сваког од преминулих.

Обичај је и да се на Задушнице дели милостиња.

У Београду данас, од 7 до 15 сати није дозвољен улазак аутомобила на Орловачу, Лешће и Збег, до 16 сати на Ново бежанијско гробље. На Ново и Централно гробље колима се неће моћи ни данас ни сутра. Старо бежанијско, Земунско, Бањичко и Топчидерско гробље су затвореног типа, односно улазак моторним возилима на ова гробља није могућ.

За старије и посетиоце који се теже крећу, на Лешћу, Орловачи, Новој Бежанији, Новом, Централном и гробљу Збег обезбеђен је превоз од капија до удаљених парцела од 7 до 15 сати.

У Београду, од 8 до 16 сати, појачан је број возила на свим линијама које возе ка градским гробљима. Уводи се и линија 75Л, од градске општине Нови Београд до Бежанијског гробља.

Slične Vesti
Društvo

ULOVLJEN JEDAN OD NAJVEĆIH PRIMERAKA SOMA U MEĐUVRŠJU

I. М.

Danas oko 10 časova na Zapadnoj Moravi, akumulacija Međuvršje ulovljen je som dužine 205 cm, procenjena masa preko 50 kilograma (nažalost ribolovci nisu umali odgovarajuću vagu da bi precizno izmerili masu). Soma je ulovio čačanski ribolovac Ljubomir Ilić Leski na varalicu ručne izrade u blizini restorana Lanterna u Međuvršju. Nakon dvočasovnog nadmudrivanja i borbe Leski […]
Aktuelno Društvo

Сутра Сајам запошљавања у Дому културе

I. М.

Национална служба за запошљавање – Филијала Чачак организује 57. Сајам запошљавања у среду, 18. априла 2018. године од 11 до 14 часова, у холу Дома културе у Чачку, Трг устанка 2-6. Филијала Чачак је ове године успела да обезбеди изузетну понуду слободних послова. Учешће је пријавило близу 45 послодаваца са подручја града Чачка или регистрованим […]

црква Фото: Зоран Зиндовић
Društvo

Данас су Света три јерарха

G. D.

ИЗВОР:РТС Света три јерарха – верује се да су заштитници од студених и злих ветрова Српска православна црква слави данас Света три јерарха, празник посвећен Василију Великом, Григорију Богослову и Јовану Златоустом, који су заузели високо место у историји хришћанске цркве. Света три јерарха заједнички је празник три васељенска учитеља који су својим умом, образовањем […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.