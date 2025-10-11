БЕБЕЕ
ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ДВА ДЕЧАКА

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак рођено ПЕТ БЕБА, ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ДВА ДЕЧАКА.

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка, лучанске и ивањичке општине.

Извор: Ча глас

Јуче ЧЕТИРИ ДЕВОЈЧИЦЕ

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак рођене ЧЕТИРИ ДЕВОЈЧИЦЕ. Ово породилиште „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас
НУТРИЦИОНИСТА-ДИЈЕТЕТИЧАР СОЊА НИКАЧЕВИЋ: ЈЕСТИ УМЕРЕНО, УРАВНОТЕЖЕНО, ИЗБАЛАНСИРАНО

Водити рачуна о здравој исхрани и навикама, није само питање тренда. Мада се може рећи да је и то допринело да посебно млади све више размишљају колико калорија и кад уносе у свој организам. Међутим, чини се да су они у мањини, јер како истраживања показују, данас сваки пети школарац има проблема са килограмима. За […]

Педесетпетогодишњи Чачанин преминуо на ковид одељењу

На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак која су претворена у ковид одељења хоспитализовано је 39 пацијената.  У респираторном центру смештено је осам пацијената, један је на респиратору. У протекла 24 часа отпуштена су и примљена по два пацијента, један је транспортован за Крагујевац. На жалост, један пацијент је преминуо , Ј.Д. (1966) из Чачка (позитиван). […]

