Јуче су у Породилишту чачанске Болнице рођене ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ.
Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка, лучанске и ивањичке општине.
У Дому здравља у Чачку, у недељу 22. септембра, од 8 до 17 часова биће организовани превентивни прегледи за наше суграђане. Сви који дођу моћи ће да измере крвни притисак, обаве преглед лекара специјалисте опште праксе и ураде лабораторију (крвна слика, биохемија, LDH, Fe, билирубин, трансаминазе, CRP).
На ковид одељењу Опште блонице Чачак хоспитализована су два пацијента. У респираторном центру нема пацијената, такође нема пацијената на респиратору. За последња 24 часа у пријемно – тријажној амбуланти Опште болнице Чачак, са симптомима и знацима ковид инфекције био је један преглед, који је био и први преглед. У протекла 24 часа примљен је један пацијент, […]