УЧЕНИЦИ ИЗ ГУЧЕ УЧЕСТВОВАЛИ У ПРОЈЕКТУ „ВОЛИ! ГЛАС СРБИЈЕ!“
ПЕСМА „ГОСПОДЕ БОЖЕ МОЈ“ ОБЈАВЉЕНА УОЧИ САВИНДАНА
Ученици Основне школе „Академик Миленко Шушић“ и Средње школе „Драгачево“ из Гуче учествовали су у реализацији духовне песме „Господе Боже мој“, у оквиру националне духовно-просветитељске и мисионарске акције „Воли! Глас Србије!“, која се реализује по позиву и у организацији Маје Ковачевић. Песма је објављена уочи Савиндана, празника који симболично сабира духовне, просветне и васпитне вредности српског народа.
Пројекат је реализован у више фаза. Најпре је у Крагујевцу снимљена аудио верзија песме, у којој су учествовали ученици Литургијске секције ОШ „Академик Миленко Шушић“ – Михаило Сретеновић (II/2), Ена Кочиш Тубић (VII/2) и Давид Драмлић (VIII/2). Они су певали заједно са осталим извођачима, дајући свој непосредан допринос заједничком извођењу духовне композиције. Након снимања, ученици су посетили манастир Драчу, једну од најзначајнијих светиња шумадијског краја, као и Музеј „21. октобар“, где су се упознали са историјским страдањем у Шумарицама и значајем културе сећања.
Снимање спота за песму „Господе Боже мој“ реализовано је 2. јануара у Светом манастиру Жича. У овој фази пројекта учествовали су ученици ОШ „Академик Миленко Шушић“, као и ученици Средње школе „Драгачево“. Снимање је протекло у мирној, свечаној и празничној атмосфери, испуњеној радошћу, заједништвом и духом вере.
Велику подршку у реализацији путовања пружило је Удружење „Драгачевско Сунце“, које је финансирало одлазак ученика, као и чланова КУД-а „Абрашевић“ из Гуче, који су за снимање уступили народне ношње, доприневши аутентичности и лепоти кадрова.
Вероучитељ Дарко Стевановић, који је ученике водио на снимања, истиче да је овако искуство веома драгоцено за ученике из Гуче:
– Ученици су најпре у Крагујевцу учествовали у снимању аудио верзије песме, где су певали заједно са осталим извођачима, а затим је у манастиру Жича урађено снимање спота. Овакви пројекти имају велики васпитни значај, јер децу уче заједништву, одговорности и живом сведочењу вере. Посебну радост представља чињеница да је песма објављена уочи Савиндана.
О својим утисцима са снимања спота говорила ја за наш лист и ученици Лара Милетић (VI/2), чланица Литургијске секције:
– Снимање спота протекло је у пријатној и мирној атмосфери. Осећали су се радост, заједништво и прави празнични дух. Доживљај је био посебан и остаће ми у веома лепом сећању.
И ученик осмог разреда Давид Драмлић истиче да уживао у сваком тренутку снимања спота и да то за њега представља изузетно вредно искуство:
– Ову годину започео сам једним посебним и новим искуством. Другог јануара, заједно са својим вероучитељем и неколицином ученика верске наставе, посетио сам Манастир Жичу, где смо учествовали у снимању спота за песму „Господе Боже мој“. Ово искуство остаће ми трајно у сећању, јер нисам могао ни да замислим да ћу бити део једног оваквог пројекта. Посебан утисак на мене оставили су амбијент манастирског дворишта и сам манастир, као и атмосфера коју су створили људи са којима смо сарађивали.
Текст песме „Господе Боже мој“ написао је Свети владика Николај (Велимировић), док су музику компоновали Андреј Андрејевић и Милинко Ивановић Црни. У реализацији песме и спота учествовали су бројни солисти, хорови, музичари и сарадници из различитих крајева Србије.
Учешће ученика у овом пројекту представљало је јединствен спој духовног, културног и васпитног искуства, у којем су млади имали прилику да своју веру, таленат и труд уграде у заједничко сведочење љубави, памћења и одговорности.
В. С.