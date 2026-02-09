Dragačevo

УЧЕНИЦИ ИЗ ГУЧЕ УЧЕСТВОВАЛИ У ПРОЈЕКТУ „ВОЛИ! ГЛАС СРБИЈЕ!“

G. D. Komentara (0)

УЧЕНИЦИ ИЗ ГУЧЕ  УЧЕСТВОВАЛИ У ПРОЈЕКТУ „ВОЛИ! ГЛАС СРБИЈЕ!“ 

ПЕСМА „ГОСПОДЕ БОЖЕ МОЈ“ ОБЈАВЉЕНА УОЧИ САВИНДАНА

Ученици Основне школе „Академик Миленко Шушић“ и Средње школе „Драгачево“ из Гуче учествовали су у реализацији духовне песме „Господе Боже мој“, у оквиру националне духовно-просветитељске и мисионарске акције „Воли! Глас Србије!“, која се реализује по позиву и у организацији Маје Ковачевић. Песма је објављена уочи Савиндана, празника који симболично сабира духовне, просветне и васпитне вредности српског народа.

Пројекат је реализован у више фаза. Најпре је у Крагујевцу снимљена аудио верзија песме, у којој су учествовали ученици Литургијске секције ОШ „Академик Миленко Шушић“ – Михаило Сретеновић (II/2), Ена Кочиш Тубић (VII/2) и Давид Драмлић (VIII/2). Они су певали заједно са осталим извођачима, дајући свој непосредан допринос заједничком извођењу духовне композиције. Након снимања, ученици су посетили манастир Драчу, једну од најзначајнијих светиња шумадијског краја, као и Музеј „21. октобар“, где су се упознали са историјским страдањем у Шумарицама и значајем културе сећања.

Снимање спота за песму „Господе Боже мој“ реализовано је 2. јануара у Светом манастиру Жича. У овој фази пројекта учествовали су ученици ОШ „Академик Миленко Шушић“, као и ученици Средње школе „Драгачево“. Снимање је протекло у мирној, свечаној и празничној атмосфери, испуњеној радошћу, заједништвом и духом вере.

Велику подршку у реализацији путовања пружило је Удружење „Драгачевско Сунце“, које је финансирало одлазак ученика, као и чланова КУД-а „Абрашевић“ из Гуче, који су за снимање уступили народне ношње, доприневши аутентичности и лепоти кадрова.

Вероучитељ Дарко Стевановић, који је ученике водио на снимања, истиче да је овако искуство веома драгоцено за ученике из Гуче: 

– Ученици су најпре у Крагујевцу учествовали у снимању аудио верзије песме, где су певали заједно са осталим извођачима, а затим је у манастиру Жича урађено снимање спота. Овакви пројекти имају велики васпитни значај, јер децу уче заједништву, одговорности и живом сведочењу вере. Посебну радост представља чињеница да је песма објављена уочи Савиндана.

О својим утисцима са снимања спота говорила ја  за наш лист и ученици Лара Милетић (VI/2), чланица Литургијске секције: 

– Снимање спота протекло је у пријатној и мирној атмосфери. Осећали су се радост, заједништво и прави празнични дух. Доживљај је био посебан и остаће ми у веома лепом сећању.

И ученик осмог разреда Давид Драмлић истиче да уживао у сваком тренутку снимања спота и да то за њега представља изузетно вредно искуство:

– Ову годину започео сам једним посебним и новим искуством. Другог јануара, заједно са својим вероучитељем и неколицином ученика верске наставе, посетио сам Манастир Жичу, где смо учествовали у снимању спота за песму „Господе Боже мој“. Ово искуство остаће ми трајно у сећању, јер нисам могао ни да замислим да ћу бити део једног оваквог пројекта. Посебан утисак на мене оставили су амбијент манастирског дворишта и сам манастир, као и атмосфера коју су створили људи са којима смо сарађивали.

Текст песме „Господе Боже мој“ написао је Свети владика Николај (Велимировић), док су музику компоновали Андреј Андрејевић и Милинко Ивановић Црни. У реализацији песме и спота учествовали су бројни солисти, хорови, музичари и сарадници из различитих крајева Србије.

Учешће ученика у овом пројекту представљало је јединствен спој духовног, културног и васпитног искуства, у којем су млади имали прилику да своју веру, таленат и труд уграде у заједничко сведочење љубави, памћења и одговорности.

В. С.

