УЧЕНИЦИ ИЗ ГУЧЕ  УЧЕСТВОВАЛИ У ПРОЈЕКТУ „ВОЛИ! ГЛАС СРБИЈЕ!“ 

Ove godine biće upisano više dece u predškolske ustanove „Radost“ i „Moje detinjstvo“, kao i u privatne vrtiće, u kojima troškove subvencioniše Grad. Prema obrazloženju Nade Vuksanović, načelnice Gradske uprave za društvene delatnosti, ukoliko ne postoji mogućnost za formiranje vaspitnih grupa, osnivač može utvrditi najviše 20 odsto veći broj dece od broja koji se upisuje […]

