НА ПРУЖНОМ ПРЕЛАЗУ У ВАПИ ПОГИНУО МУШКАРАЦ

Данас у преподневним часовима догодила се саобраћајна несрећа на пружном прелазу у чачанском селу Вапа, на прузи Краљево – Чачак. Једно лице изгубило је живот.
– На ургентно пријемно одељење довезена је мушка особа старости 42 године без свести пулса и дисања. Пацијент је подлегао повредама задобијеним при удару воза – саопштила је ПР Служба чачанске болнице.
Према речима очевидава, возило се кретало из правца Заблаћа, приликом преласка пружног прелаза комби је ударио воз, који се саобраћао на релацији Чачак – Краљево.
В. Ј.