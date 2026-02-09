Hronika

НА ПРУЖНОМ ПРЕЛАЗУ У ВАПИ ПОГИНУО МУШКАРАЦ

Z. Ј. Komentara (0)

Данас у преподневним часовима догодила се саобраћајна несрећа на пружном прелазу у чачанском селу Вапа, на прузи Краљево – Чачак. Једно лице изгубило је живот.

– На ургентно пријемно одељење довезена је мушка особа старости 42 године без свести пулса и дисања. Пацијент је подлегао повредама задобијеним при удару воза – саопштила је ПР Служба чачанске болнице.

Према речима очевидава, возило се кретало из правца Заблаћа, приликом преласка пружног прелаза комби је ударио воз, који се саобраћао на релацији Чачак – Краљево.

В. Ј.

