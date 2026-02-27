НЕЗАДОВОЉНИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ РАДИКАЛИЗОВАЛИ ПРОТЕСТЕ
ИНТЕНЗИВИРАНО БЛОКИРАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА
Протести незадовољних пољопrивредника, пре свега, произвођача млека, настављени су и ове седмице, али у појачаном обиму. У суботу, 21. фебруара, одржан је састанак у Мрчајевцима, којем је присуствовало 32 удружења пољопривредника и представника пољопривредника са блокада саобраћајница које су у том моменту биле у току и тада је донета одлука да ће од 23. фебруара протести бити радикализовани. Иако су се многи грађани понадали, пре свега, због нормализације саобраћаја, да ће се пољопривредници у блокади одазвати новом позиву Министарства пољопривреде, овога пута упућеном свим удружењима на мејлове, и да ће на заједничком састанку бити пронађено одговарајуће решење за кризу у откупу млека – до тога није дошло. Од уторка, 24. фебруара, настављене су свакодневне блокаде саобраћајница и то далеко интензивније и по броју локација и по самом трајању, што је изазивало још веће гужве у саобраћају, тако да су сви они који путују до посла принуђени да користе околне сеоске путеве, често веома уске, неасфалтиране и излокане, како би избегли блокаде и дошли до својих одредишта.
Представници Удружења пољопривредника у протесту у одговору на мејл који су 23. фебруара добили од Министарства пољопривреде, навели су да су 17. фебруара присуствовали састанку у Београду, на којем су изнели конкретна решења и предали их као званичан захтев у четири јасно дефинисане тачке, поткрепљене аргументима, али да, упркос томе, „Министарство није показало спремност, нити вољу, да решава нагомилане проблеме у примарној пољопривредној производњи, иако су више пута упозоравали да је стање критично“. У саопштењу Удружења пољопривредника у блокади даље се истиче да је „Министарство у року од неколико дана позвало тзв. удружења и појединце без икаквог легитимитета, представљајући их као пољопривреднике и да су кроз медије под контролом вршене манипулације, прозивке, изношење неистина и јавно таргетирање пољопривредника у блокади, укључујући и исмевање мука стварних примарних произвођача“. На крају дописа стоји да Удружења пољопривредника у блокади захтевају да им се писаним путем достави званичан предлог Министарства или Владе, у којем ће јасно бити наведено како намеравају да реше кључне проблеме у примарној пољопривредној производњи и које ће мере предузети да се врати цена млека и меса, житарица, воћа и поврћа на економски исплатив ниво.
У истом мејлу, Удружења пољопривредника у протесту су поручила да нису у могућности да присуствују састанку на који су позвани, а који је био заказан за 24. фебруар, јер сматрају да нема потребе да се додатно губи време док из Министарства не добију конкретна и јасна решења.
Да подсетимо, Министарство пољопривреде је упутило позив у писаној форми свим удружењима произвођача млека која протестују да њихови представници дођу 24. фебруара на састанак у у Влади Србије, да би им, како је наведено у допису, било представљено комплетно решење за тренутну кризу са млеком, уз посебну назнаку да се проблеми решавају дијалогом, а не на улици и протестима.
Радикализација протеста пољопривредника је најављена одмах након одржаног састанка у Мрчајевцима, а 22. фебруара је у појединим медијима објављен и списак удружења која ће учествовати у интензивнијој блокади саобраћајница већ од уторка, 24. фебруара, уз напомену да ће се и нека друга, која су имала своје представнике на састанку, накнадо изјаснити да ли ће се придружити блокадама. У радикализацију протеста су ушли: „Шајкача“ – Бресница,Удружење произвођача млека Шумадије и Поморавља „Наше млеко“, Удружење за спас и опстанак сточара Западне Србије, Удружење повртара Заблаће, Стиг – Пожаревац, Луново село – Ужице, Златибор –Мачкат, пољопривредници Церовца, Свилајнца, Горње Сабанте, Раче, Бара, Такова, Сусека, Обреновца, Новосељански паори… Поред тоталне блокаде Ибарске магистрале у Мрчајевцима, блокаде старог пута Kрагујевац-Топола у Церовцу и кружног тока у месту Заклопача на магистралном путу Kраљево – Врњачка Бања, од уторка, у 10 сати, на више сати у току дана најављене су блокаде пута за Ужице и Залтибор у Луновом Селу и Мачкату, затим у Свилањцу пут за Пожаревац, у месту Горња Сабанта стари пут за Kрушевац, у Рачи пут Топола – Марковац, у месту Баре пут Kрагујевац – Горњи Милановац, у Такову пут Таково-Горњи Милановац, неколико путева у околини Богатића, пут Беочин – Илок – граница са Хрватском у Сусеку, у Обреновцу пут Обреновац-Уб, магистрални пут Београд-Темишвар.
И ове седмице потпуно је блокирана Ибарска магистрала у Мрчајевцима, а од уторка сваког дана настављене су блокаде старог пута Чачак – Краљево. У уторак, 23. фебруара, стари пут за Краљево био је блокиран у Слатини од 10 до 14 часова, што је изазвало стварање великих колона камиона, из оба правца, док су се возачи путничких возила одлучили да околним сеоским путевима наставе своје путоовање. Већ 24. фебруара блокада овог пута је била скраћена на два сата, али, истини за вољу, за онога ко је принућен да чека да се саобраћај нормализује и то је много.
Након одржаног састанка Удружења пољопривредника у протесту у Мрчајевцима, у више наврата смо из редакције нашег листа покушали да контактирамо председника Удружења „Шајкача“, али у томе нисмо успели, јер се није јављао на телефонске позиве. Било нам је важно, пре свега, због јавности, да директно од учесника састанка сазнамо детаље о радикализацији протеста.
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ У ПРОТЕСТУ ТРАЖЕ ДА СЕ НАСТАЛА КРИЗА РЕШИ
Ненад Митровић, председник Удружења повртара Заблаће, истиче да је ситуација у којој се налазе пољопривредници и даље веома лоша.
– Ситуација је и даље тешка у сектору млекарства, али ништа боље није ни повртарима , јер имају много непродатог купуса и кромпира, који ће добрим делом бити бачени. Због тога смо се и ми, повртари, придружили протесту. Присуствовао сам састанку у Мрчајевцима на коме је одлучено да се радикализују протести док се не пронађе решење за стабилизацију прилика на нашем тржишту. Нас не интересује политика, желимо само да продамо нашу робу, што сада не можемо, јер је наше тржиште преплављено увозним производима. У појединим медијима се представља да ми тражимо да се забрани комплетан увоз, што нема везе са мозгом. Тражимо само да се заустави увоз робе која нас гуши и то на одређени период – док се ситуација на тржишту не стабилизује, а након тога нека уводе прелевмане. Важно је да се ова ситуација што пре реши и да се и ми, а и овај народ који чека на блокараним путевима, више не мучимо – рекао је за „Чачански глас“ Митровић. Он је похвалио иницијативу да сви наши домаћи пољопривредни носе ознаку са јасно истакнутим пореклом, али истовремено и оценио да је то требало да се уведе много раније.
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ ТРЕБА ДА УРАДЕ БИЛАНСЕ ПРОИЗВОДЊЕ
О великој кризи са којом се суочавају наши произвоћачи млека разговарали смо и са Драганом Николићем, власником фирме „Сувобор коп“, иначе добрим познаваоцем прилика у домаћем сточарству.
– Вишкови производа реално постоје и ово није први пут да се суочавамо са оваквом ситуацијом, јер наше тржиште је отворено. Наступила је велика криза на европском тржишту и у свим земљама које нас окружују, па се њихови вишкови млека преливају у Србију. Имамо три стране – произвођаче, прерађиваче и увознике, свака од њих гледа свој интерес, али увознички лоби увек надвлада, посебно у ситуацији када имамо низак курс евра. Хиперпродукција млека и млечних производа је присутна на свим тржиштима у окружењу и то нам ствара огромне проблеме. Увезени производи имају нижу цену од наших, јер у земљама из којих су стигли евро више вреди. Држава покушава да угаси тај пожар колико год да је то у њеној моћи, али и у овим околностима треба реално рећи да се кроз пољопривредне субвенције улажу огромне паре у наше сточарство и да такве подстицаје немају ни пољопривредници развијенијих европских држава. Сматрам да наши пољопривредници треба да се удруже и да заједно ураде билансе производње млека, као и неких других производа и да на основу тога и планирају производњу. Тачно је да их држава стимулише да производе више, али они морају да сагледају и коме ће то млеко да продају. Потпуно је нереалан захтев да се забрани увоз млека, јер нема стабилизације нашег тржишта без стабилизације тржишта околних земаља – навео је Николић.
УВЕДЕНИ ПРЕЛЕВМАНИ НА МЛЕКО У ПРАХУ, А УКИНУТИ НА УВОЗ ПРАСАДИ
Десет дана након што су пољопривредници из околине Kраљева и Чачка започели протесте и успоставили двадесетчетворочасовне блокаде на Ибарској магистрали у Мрчајевцима, у Палати Србија одржан је 20. фебруара нови састанак представника Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде са више од 100 пољопривредних удружења из целе земље. За разлику од претходног сусрета организованог 17. фебруара, састанку нису присуствовали представници удружења из Kраљева и Чачка, јер им позив, како се наводи, није директно упућен.
Kако је саопштило Министарство пољопривреде, министар Драган Гламочић разговарао је са представницима сточарства, ратарства, воћарства, повртарства и других сектора о актуелним проблемима у аграру и мерама за стабилизацију тржишта. У сектору свињарства укинути су прелевмани за увоз прасади до 31. децембра ове године, са образложењем да је циљ обезбеђивање континуитета товног циклуса и унапређење квалитета расног састава. Истовремено, због поремећаја на тржишту млека, поново се уводе прелевмани на млеко у праху, како би се, према наводима Министарства, заштитили домаћи произвођачи и стабилизовала откупна цена свежег млека. Најављено је и увођење ознаке „100 посто из Србије“, као и нови правилник о декларисању пољопривредно-прехрамбених производа, којим ће порекло намирница морати да буде јасно назначено.
Министарство је најавило и обавезне писане уговоре између произвођача и откупљивача млека, са прецизно дефинисаним роковима и механизмима формирања цена, уз казне за непоштовање обавеза, као и пооштравање услова ветеринарског сертификата за увоз свињског меса. Нови сертификат искључује могућност увоза из рестриктивних подручја и уводи додатне гаранције надлежног органа земље извознице, као и обавезно PCR тестирање свих пошиљки на присуство вируса афричке куге свиња. Реч је о превентивној и циљаној мери ради заштите домаћег сточарства.
На конференцији за новинаре одржаној 24. фебруара министар пољопривреде Гламочић поручио је да дијалог нема алтернативу и да му је жао што представници појединих удружења нису дошли на заказани састанак, за који им је уредно прослеђен позив, уз поруку да су врата Министарства отворена за све. Он је истакао да држава није стала и да је спровођење конкретних мера већ у току. Навео је да је током претходних дана, тражећи решења за ситуацију у млекарском сектору, одржао састанке са разним компанијама и нагласио да неће бити прекида откупа млека и да нема затварања тржишта.
– Држава је у свакодневној комуникацији са млекарама и неће дозволити да ниједан произвођач остане без откупа. Такође, направили смо договор са Компанијом „Имлек“, нашим највећим откупљивачем млека, да од данас поново откупљује редовну количину млека од произвођача, с обзиром на то да је откуп у једном тренутку смањен за око 10 одсто – навео је Гламочић и додао да је имао састанке и са представницима кондиторске индустрије и да су многе компаније показале друштвену одговорност.
Како је објаснио Гламочић, један трговински ланац ће повући значајне количине млека са тржишта и ставити га по акцијским ценама у продају. Такође, одређене компаније које се баве увозом, повући ће све количине полутврдих и тврдих сирева од млекара које их производе, а тренутно их имају у вишку. Навео је такође да је Министарство послало допис млекарама да се изјасне о стању лагера и минималним и максималним ценама по којима откупљују млеко од пољопривредника.
В. С.