ЈОШ ЈЕДАН ПРАВОСЛАВНИ МОЛИТВЕНО – ПОКАЈНИЧКИ ХОД

Недеља, 1. март. Полазак око 12 часова из порте Цркве Светог кнеза Лазара на брду Љубићу… Крајње одредиште биће споменик палим жртвама код „Борчевог“ стадиона.
Група грађана „Добротољубље” организује у недељу, 1. марта, пети православно – молитвени покајнички ход. Окупљање је у порти Цркве Светог кнеза Лазара у 11,30 часова, а полазак пола сата касније. Следећа одредишта су цркве Вазнесења Господњег у центру Чачка и Успенија Пресвете Богородице код Основне школе „Ратко Митровић“, одакле ће ход бити настављен ка споменику палим жртвама код Градског стадиона.
До Цркве Светог Вазнесења Господњег, верници ће се кретати улицама Драгослава Бојића, Ђорђа Томашевића, Бате Јанковића, а потом Господар Јовановом, Војводе Степе, Светог Саве, Омладинском, Владике Николаја и Светогорском. На путу од Цркве Успеније Пресвете Богородице до споменика код „Борчевог“ стадиона, проћи ће улицама Војводе Степе и Илије Гарашанина. Како најављују организатори, саобраћај ће, према потреби, бити заустављен само у једној коловозној траци.
– Са благословом у духу вере, Група грађана „Добротољубље” позива верни народ Чачка и Западне Србије да учествују у православно – молитвеном ходу. Пожељнои је пре тога постити три до седам дана и тог дана учествовати на Светој Литургији. Верници могу да понесу иконе, бројанице, молитвеник, крст или оно што имају као свој благословени знак, како бисмо заједно у молитви, покајању и миру посведочили нашу љубав према Христу и Светосавском путу. Дођимо у духу молитве, покајања и заједништва да заједно подигнемо крст, очистимо срца и умолимо Господа за мир, љубав, покајање, слогу и благодат у нашем народу. „Покајање је почетак спасења“. Бог са нама! – поручују организатори.