ПРЕДСТАВЉЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА НА САЈАМУ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ

Међународни сајам туризма одржан је на Београдском сајму од 19. до 21. фебруара. Сајам је посетило више од 30.000 људи. Ове године фокус је био на сеоском туризму, етно-домаћинствима и аутентичном одмору, уз промоцију нових публикација о градовима и селима Србије. Под слоганом „Једно путовање, хиљаду прича” сајам је окупио више од 350 излагача из 18 земаља, са богатом понудом дестинација и аранжмана. Током четири дана, посетиоци и учесници славили су туризам и надолазећу туристичку сезону у атмосфери доброг расположења .
Ове године у понуди су била путовања која се односе на породични одмор, егзотичне дестинације, авантуристички и еко-туризам, такође, представљена су и увек атрактивна викенд путовања на планине, одмор у бањама, као и посебне понуде путовања за младе.
На 47 Сајму туризма представиле су се и туристичке организације Западне Србије, на штанду Регије Западне Србије у оквиру којих су своју понуду представиле и туристичке организације Моравичког округа. Министар туризма Хусеин Мемић посетио је штанд Туристичке организације Чачак.
– Туристичка организација Чачка на овогодишњем Сајму туризма ставила је акценат на представљање културно-историјског наслеђа Чачка, представљање природних лепота, пре свега, Овчарско-кабларске клисуре, као предела изузетних одлика. Посетиоцима смо нудили богате програме обиласка. Задовољни смо посетом, посетиоци су се највише интересовали за културно наслеђе и Овчарско-кабларску клисуру. Ове године са нама на штанду представили су се еминентни привредници, као што су Специјална болница за рехабилитацију из Атомске Бање Горња Трепча, као и Угоститељско-туристичко предузеће „Морава”. Посебно смо поносни на једну од првих винарија у нашем граду, на Винарију „Томић” и на чувену ракију „Јелички дукат” – рекла је Драгана Половина из Туристичке организације Чачак.
Најатрактивнији и посетиоцима најзанимљивији на штанду Туристичке организације „Драгачево” Гуча, свакако је, Драгачевски сабор трубача, који је посебно промовисан на Сајму туризма.
– Туристичка организација „Драгачево” Гуча представила се на штанду Регије Западна Србија. Представили смо хотеле и дестилерије, потенцијале наше општине који се огледају у сеоском туризму, манифестацијама, локалитетима, споменицима, манастирима Овчарско-кабларске клисуре, али и природним потенцијалима, као што је планина Јелица која је однедавно проглашена пределом изузетних одлика. Наравно, незаобилазна је била промоција 65. Драгачевског сабора трубача, који ће ове године бити одржан од 7. до 9. августа. У промоцији манифестације учествовали су: КУД „Абрашевић”, трубачки оркестри Елвиса Бајрамовића из Бојника и „Драгачевске трубе” Драгана Павловића из Гуче – рекла је Весна Габоровић, директорка ТО „Драгачево” Гуча.
Поред руралног туризма који је у експанзији у рудничко-таковском крају, Горњи Милановац је место одличног провода, пре свега, због „Српског фетивала светске музике” који се одржава у оквиру прославе Дана општине у априлу.
– Ми смо са задовољством на овогодишњем Сајму представили туристичке потенцијале свог краја. Слоган на нашем штанду ове године гласио је: „Тамо где традиција покреће одмор”, зато што је Горњи Милановац, односно, Таково место зачетка српске државности, а у исто време смо и неко ко је лидер у сеоском туризму. Историја, садашњост, природне лепоте, све се то преплиће код нас, заједно са љубазним домаћинима и богатом гастрономском понудом. „Српски фетивал светске музике” је пунолетан ове године, велика је радост што смо промовисали један такав фестивал који у наш град у априлу привуче велики броји страних туриста, али, пре свега, страних бендова. Ко воли ту врсту забаве на отвореном, има прилику да ужива у одличној музици. Промовишемо и два предела изузетних одлика, планине Рајац и Рудник, за које су туристи веома заинтересовани – рекла је Невена Обрадовић, директорка Туристичке организације општине Горњи Милановац.
