„ТАМО ДАЛЕКО“, аутобиографија кнегиње ЈЕЛИСАВЕТЕ КАРАЂОРЂЕВИЋ

ТАМО ДАЛЕКО
ПЕТАК, 27. ФЕБРУАР
Велика сала Културног центра Чачак, у 19.00
Кнегиња ЈЕЛИСАВЕТА КАРАЂОРЂЕВИЋ је објавила аутобиографију под називом „Тамо далеко“ у издању ВУКОТИЋ МЕДИА, приказујући своје успомене и повезаност са народом. Кроз мемоаре, ауторка комбинује лична сећања са ширим историјским контекстом, наглашавајући емотивне тренутке попут смрти њеног оца Павла. Кнегиња Јелисавета доноси причу о целом свом животу, одрастајући у егзилу, браковима и породици…од мучног одрастања, породичне трагедије (смрт брата Николе), преко бекства у Америку и холивудског живота кроз који су пролазиле славне филмске личности са којима се дружила, па све до повратка у Југославију (који је био засебна игра судбине), потраге за породичном истином, рехабилитације њених родитеља, фондацијског рада у земљи коју је баш у том тренутку задесио рат…а што је зачињено и кандидатуром на председничким изборима.
Гост: Кнегиња ЈЕЛИСАВЕТА КАРАЂОРЂЕВИЋ, ауторка књиге „Тамо далеко“ и МАНОЈЛО МАЊО ВУКОТИЋ, издавач књиге.
Организација Књижевни програм