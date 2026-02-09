ЗБОГ ПРЕКОМЕРНОГ УВОЗА МЛЕКА, СТОЧАРИ У ТЕШКОЈ СИТУАЦИЈИ
ПОЈЕДИНЕ МЛЕКАРЕ ОБУСТАВИЛЕ ОТКУП
Пољопривредници Србије плаћају поново превисоку цену због прекомерног увоза млека и осталих млечних производа, што је на нашем тржишту изазвало озбиљне поремећаје. Последица свега тога је пад откупне цене млека, а поред тога су, због гомилања залиха, поједине млекаре привремено обуставиле откуп. О ситуацији у којој се нашло наше млечно говедарство разговарали смо са чачанским пољопривредницима и са аграрним економистом Радованом Шеварлићем из Пољопривредне саветодавне и стручне службе Чачак. Истраживали смо има ли назнака за превазилажење настале кризе, шта на том плану предузима држава и да ли пољопривредници могу да сачувају своја млечна стада уколико ова криза потраје.
На недавно одржаном састанку пољопривредника чачанског, краљевачког и книћанског подручја, који је одржан у Бресници, наведено је да је појединим пољопривредницима, због повећаног увоза, још од 2. јануара отказан откуп млека, па су били принуђени да траже друге млекаре, што многима од њих није пошло за руком. Ситуацију је додатно погоршало то што је и Краљевачка млекара из Стубла на свим својим линијама привремено обуставила откуп, због, како је наведено, вишкова, због чега је чак 50.000 литара млека дневно остајало непреузето. Иницијативни одбор Удружења пољопривредника „Шајкача“ из Бреснице се након одржаног састанка огласио саопштењем, у коме се, између осталог, захтева: хитно решавање проблема редовног откупа млека, изједначавање рокова трајања са стандардима ЕУ и пооштрена контрола квалитета увоза, континуитет мера које су већ дале резултате, укључујући и исплату 100.000 динара по јуници, ослобађање од акцизе на гориво одмах при куповини, обрачун горива по условном грлу према прорачунима Пољопривредног факултета, као и хитна исплата дуговања Министарства пољопривреде. Масовни увоз сирева из земаља Европске уније наши сточари виде као једну од највећих препрека одрживом пословању и због тога од надлежних у држави траже увођење заштитних такси на увозно млеко и млечне производе.
Тешку ситуцију са осталим колегама у Србији деле и чачански произвођачи млека, који истичу да је у новонасталој ситуацији дошло до пада откупне цене млека, чак и код млекара које нису обуставиле откуп, што угрожава опстанак њихових фарми. Ипак, у нади да ће доћи до стабилизације стања на тржишту, улажу максималне напоре да одрже постојећи сточни фонд.
Пољопривредник Милош Kурћубић из Kукића, који се више од 20 година искључиво бави млечним говедарством, има 40 врло квалитетних крава музара сименталске расе и још толико јуница и телади. Обрађује око 50 хектара сопствене или земље узете у закуп. Захваљујући високој млечности крава, дневно предаје од 300 до 600 литара млека, све у зависности од тога колико грла има у мужи. Млеко предаје млекари „Гај“ у Чачку.
– Иако имам велике количине млека, тренутно сам редукавао испоруку, јер имам 25 телади. То одговара и мени и млекари, јер људи не знају куд ће са млеком. Цена јесте пала. Имао сам 51 динар по литру млека, а сада је то 46 динара. Сваки динар у овој производњи значи много, јер су повећана и улагања. Сада је и струја много поскупела, а мени је све на струју – вода, музилишта, млеководи, мешаона за сточну храну. Причам поштено, млекара исплаћује редовно млеко. Редовно добијам и све субвенције од државе и то је нешто на шта сам до сада могао да рачунам. Исплаћена ми је и премија за млеко за трећи квартал прошле године. Не знам како ће у наредном периоду да буде, али што се исплате субвенција тиче нисам имао проблем. Наравно, није добро што је дошло до поремећаја на тржишту, јер ћемо бити принуђени да неко време радимо са нулом. Без обзира на ситуацију, борим се да одржим фарму. Ми овај посао радимо породично, одричемо се летовања, зимовања, и све што зарадимо поново улажемо у пољопривреду. Ово је наш избор. Не знамо колико ће ова криза потрајати, ал смо одлучни да сачувамо млечно стадо и одржимо производњу – објашњава Курћубић.
И Снежана Мајсторовић из Жаочана каже да је ово изузетно тежак период за сточаре. Иако спада у категорију мањих произвођача, сматра да фарму треба да одржи, јер од нечега мора да живи. Млеко предаје Млекари „Дукат“ из Буковице.
– Годинама се бавим млечним говедарством. Док ми је супруг био жив, имали смо више крава, бавили смо се и товом јунади. Сада сам сама. До скоро сам држала шест крава, једну сам продала раније, а сада додатно још једну. Имала сам намеру да је заменим за квалитетније грло, али сам од тога одустала када ми је млекара најавила да ће обуставити откуп млека од 1. фебруара. Мада до тога није дошло, поново је дошло до корекције откупне цене. Имала сам 45 динара по литру млека, а онда спало на 35. Кажу да је дошло до још једног пада цене, па сада очекујем обрачун да видим на чему сам. Имала сам повећана улагања у сточну храну, јер прошла година је била изразито сушна. Сена ћу имати довољно, а концентрат купујем. Питам се да ли ћу одржати стадо, уколико се ситуација не промени. На државне субвенције се не жалим, јер се исплаћују редовно. Да није тога не знам куд бих! Сада очекујем и премију за млеко. Ипак, кад се овако свали цена онога што производите, тешко се опстаје – каже Снежана.
НЕДОСТАЈУ ПРЕРАЂИВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ У ВЛАСНИШТВУ УДРУЖЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИКА
Аграрни економиста Радован Шеварлић (ПССС Чачак) истиче да је тренутно наше тржиште апсолутно поремећено када је реч о сточарским производима, мада повремено до поремећаја долази и код пласмана воћа и поврћа. Огромни вишкови млека који су се појавили у земљама Европске уније, делом се преливају на наше тржиште и то по веома ниским ценама, што угрожава наше произвођаче и прерађиваче млека. Наше тржиште је јако мало и због тога долази до великих поремећаја под ударом неких значајних количина производа из увоза. За разлику од неких других земаља, код нас не постоје прерађивачки капацитети у власништву удружења пољопривредника, што је случај у Словенији. Њихови пољопривредници имају извесност откупа и сигурност да је цена коју добију за млеко најбоља могућа, јер циљ тих задруга није да стварају добит, већ да постигну што боље цене за пољопривреднике. Прошла година је за наше сточаре била изузетно тешка, јер је била изразито сушна, тако да смо имали и смањене приносе готово свих пољопривредних култуира, укључујући и ратарске. Тачно је да наша држава даје значајне субвенције за пољопривреду, али у околностима када откупна цена неког производа пада и не може да покриује трошкове производње, нема те субвенције која то може да надокнади. Паралелно са разрешењем овог проблема, требало би интензивније да се ради и на промоцији потрошње наших домаћих производа, како бисмо сачували прехрамбену сигурност земље – истакао је за наш лист Шеварлић.
ИЗ МИНИСТАРСТВА ПОРУЧУЈУ ДА ЋЕ ДРЖАВА ЗАШТИТИТИ ТРЖИШТЕ МЛЕKА
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде се поводом настале ситуације огласило 23. јануара саопштењем, у коме је истакнуто да је до поремећаја у откупу дошло због притиска вишкова млека из ЕУ и јефтинијих увозних артикала и да је циљ државе да подстицајима очува фарме и производњу млека, обезбеди стабилно снабдевање и омогући произвођачима да од свог рада живе достојанствено. Уз поруку да тржишне цене формирају понуда и тражња, као кључне мере за очување производње наводе се исплата премија за млеко у висини од 19 динара по литру, затим субвенција од 55.000 за млечне и товне краве, као и додатних 100.000 динара за краве првотелке. У саопштењу такође стоји да држава прати цене, структуру увоза и утицај на домаћу производњу и да у случају озбиљних поремећаја има могућност да покрене заштитне мере, али да „не постоје докази да је увоз главни узрок притисака на сектор млека, већ су они резултат глобалног пада цена, вишкова у ЕУ и промене тражње”.
Стање на тржишту млека у светлу актуелних проблема са ценама и пласманом, као и тржишних поремећаја који оптерећују и примарне пољопривредне произвођаче и млекаре, размотрено је и на радном састанку којем су присуствовали представници удружења произвођача млека, прерађивачке индустрије, Министарства унутрашње и спољне трговине, Привредне коморе Србије, као и представници свих надлежних управа и сектора Министарства пољопривреде. Министарство пољопривреде је након разговора издало саопштење у коме се истиче да је на састанку констатовано „да је последњих месеци дошло до стварања уочљивих вишкова млека на тржишту, што утиче на стабилност цена и редовност преузимања сировине“. Министар пољопривреде проф. др Драган Гламочић је поводом насталих проблема са којима се суочавају наши сточари, поручио да ће држава учинити све да заштити пољопривредне произвођаче, очува стабилност сектора и омогући несметан пласман домаћег млека и млечних производа уз поштовање тржишних правила. У циљу спречавања нелојалне конкуренције и потенцијалног рушења тржишних цена, договорено је да Министарство, у сарадњи са надлежним институцијама, спроведе анализу цена, количине и кретања увоза, као и могућег утицаја појединачних тржишних актера на стање у сектору. Уколико се потврди да је дошло до озбиљних поремећаја на домаћем тржишту, биће покренута иницијатива за увођење заштитних мера у складу са међународним споразумима и важећим прописима, укључујући и антидампиншке мере. У саопштењу се такође наводи да ће се у наредном периоду интензивније радити на подизању свести грађана о значају конзумирања млека и млечних производа, како би се подстакла домаћа потрошња.
В. С.