Slične Vesti
Семинари из области воћарства у Институту за воћарство Чачак
Први семинар 24. новембра 2017. године Институт за воћарство, Чачак и Град Чачак у предстојећем периоду организују три семинара из области воћарства, у оквиру Едукативног програма који се реализује као подршка спровођењу политике пољопривредног развоја на територији Града Чачка. Едукативним програмом су предвиђене презентације прилагођене различитим циљним групама, стручна предавања и практичне радионице у лабораторијама […]