Јуче рођени ДЕЧАК И ДЕВОЈЧИЦА

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ДВЕ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.

ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ТРИ БЕБЕ, ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас
Семинари из области воћарства у Институту за воћарство Чачак

Први семинар 24. новембра 2017. године Институт за воћарство, Чачак и Град Чачак у предстојећем периоду организују три семинара из области воћарства, у оквиру Едукативног програма који се реализује као подршка спровођењу политике пољопривредног развоја на територији Града Чачка. Едукативним програмом су предвиђене презентације прилагођене различитим циљним групама, стручна предавања и практичне радионице у лабораторијама […]

