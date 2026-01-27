У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПОСТАВЉЕНА ИЗЛОЖБА КЊИГА ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА САВИНДАНА
Поводом обележавања успомене на Светог Саву, просветитеља и првог српског архиепископа, у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ приређена је изложба књига под називом „Књига као темељ знања, духовности и просвете“. Изложба која открива богатство српске културне и духовне баштине, постављена је 21. јануара, а можете је погледати у Позајмном одељењу за одрасле читаоце. Поставку су приредиле библиотекарке Душица Брковић и Јелена Чакаревић.
У Позајмном одељењу Градске библиотека „Владислав Петковић Дис“ постављена је изложба књига поводом Савиндана, под називом „Књига као темељ знања, духовности и просвете“. Библиотекарке Душица Брковић и Јелена Чакаревић труде се да сваке године подсете читаоце, ученике и студенте на оно што већ добро знају, да је Свети Сава био први српски архиепископ и просветитељ. На улазу у Одељење за одрасле читаоце посетиоци могу видети витрину где су изложена сва дела посвећена Светом Сави, као и два велика паноа. Постере је дизајнирала информатичар Невена Бечановић.
– О Растку Немањићу се много зна. Овом изложбом смо желели да подсетимо све наше посетиоце на значај који Свети Сава има у српској књижевности, у православљу, у књижевној историографији. Познато је да је Свети Сава писао Житије Светог Симеона. Изложили смо све књиге које имамо у фонду Позајмног одељења. Наши читаоци могу да виде и житија Савиних биографа, Теодосија и Доментијана који су на веома различит начин писали о животопису Светог Саве. Ту су сва дела великих српских писаца из 20. и 21. века, књижевних критичара који су се у својим делима освртали на лик и дело првог српског архиепископа. Све те књиге су на изложби, а дупликати су у фонду Позајмног одељења и наши корисници их увек могу позајмити. Акценат изложбе је на просветитељству, али истовремено смо желели да нагласимо да је Свети Сава одвојио Српску православну цркву од грчке и византијске – рекла је за „Чачански глас“ библиотекарка Душица Брковић, препоручивши нашим читаоцима Житије Светог Саве од Теодосија које је, по њеном мишљењу, најбоље написано житије у српској књижевности.
Н. Р.