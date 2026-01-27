Društvo Kultura

БОГАТСТВО СРПСКЕ КУЛТУРНЕ И ДУХОВНЕ БАШТИНЕ

N. R. Komentara (0)

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПОСТАВЉЕНА ИЗЛОЖБА КЊИГА ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА САВИНДАНА

Поводом обележавања успомене на Светог Саву, просветитеља и првог српског архиепископа, у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ приређена је изложба књига под називом „Књига као темељ знања, духовности и просвете“. Изложба која открива богатство српске културне и духовне баштине, постављена је 21. јануара, а можете је погледати у Позајмном одељењу за одрасле читаоце. Поставку су приредиле библиотекарке Душица Брковић и Јелена Чакаревић.

Библиотекарке Јелена Чакаревић и Душица Брковић

У Позајмном одељењу Градске библиотека „Владислав Петковић Дис“ постављена је изложба књига поводом Савиндана, под називом „Књига као темељ знања, духовности и просвете“. Библиотекарке Душица Брковић и Јелена Чакаревић труде се да сваке године подсете читаоце, ученике и студенте на оно што већ добро знају, да је Свети Сава био први српски архиепископ и просветитељ. На улазу у Одељење за одрасле читаоце посетиоци могу видети витрину где су изложена сва дела посвећена Светом Сави, као и два велика паноа. Постере је дизајнирала информатичар Невена Бечановић.  

– О Растку Немањићу се много зна. Овом изложбом смо желели да подсетимо све наше посетиоце на значај који Свети Сава има у српској књижевности, у православљу, у књижевној историографији. Познато је да је Свети Сава писао Житије Светог Симеона. Изложили смо све књиге које имамо у фонду Позајмног одељења. Наши читаоци могу да виде и житија Савиних биографа, Теодосија и Доментијана који су на веома различит начин писали о животопису Светог Саве. Ту су сва дела великих српских писаца из 20. и 21. века, књижевних критичара који су се у својим делима освртали на лик и дело првог српског архиепископа. Све те књиге су на изложби, а дупликати су у фонду Позајмног одељења и наши корисници их увек могу позајмити. Акценат изложбе је на просветитељству, али истовремено смо желели да нагласимо да је Свети Сава одвојио Српску православну цркву од грчке и византијске – рекла је за „Чачански глас“ библиотекарка Душица Брковић, препоручивши нашим читаоцима Житије Светог Саве од Теодосија које је, по њеном мишљењу, најбоље написано житије у српској књижевности.

Н. Р.

Slične Vesti
Kultura Kultura

Чачани на 18. конференцији Библиотекарског друштва Србије

G. D.

Учешће чачанских библиотекара на 18. конференцији БДС ИЗВОР: ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У организацији Библиотекарског друштва Србије одржана је 18. годишња конференција у периоду од 14. до 16. децембра. Народна библиотека „Вук Караџићˮ у Крагујевцу је овогодишњи домаћин скупа чија је тема била „После 2020: Нове прилике и перспективеˮ. Поздравне речи упутили су председник БДС др Богдан […]
Društvo

Doktor Tiodorović: Za sada nemamo opravdanje za policijski čas

I. М.

Epidemiološka situacija u Srbiji se pogoršava, bolnice se pune, a stručnjaci su sve zabrinutiji. Zbog svega toga, za sutra, 6. novembar, zakazana je nova sednica Kriznog štaba, a dr Branislav Tiodorović je za TV Prva otkrio da li će se govoriti o zatvaranju. „Za sada nema opravdanja da primenimo policijski čas, vanredno stanje, time bismo […]
Društvo

UČENICI U KLASI PROFESORA SOLFEĐA ACA MILEKIĆA OSVOJILI 70 NAGRADA

I. М.

Učenici Muzičke škole „Dr Vojislav Vučković“, u klasi profesora solfeđa Aca Milekića, ove školske godine su učestvovali na šest takmičenja (26. Republičko takmičenje iz solfeđa i teoretskih predmeta – Beograd, 17. Takmičenje mladih solfeđista – Požarevac, 9. Otvoreno takmičenje iz Solfeđa „Binički“ – Beograd, 10. Otvoreno takmičenje „Viva la musica“ – Sremska Mitrovica, 2. Festival […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.