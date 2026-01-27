БОГАТСТВО СРПСКЕ КУЛТУРНЕ И ДУХОВНЕ БАШТИНЕ

Epidemiološka situacija u Srbiji se pogoršava, bolnice se pune, a stručnjaci su sve zabrinutiji. Zbog svega toga, za sutra, 6. novembar, zakazana je nova sednica Kriznog štaba, a dr Branislav Tiodorović je za TV Prva otkrio da li će se govoriti o zatvaranju. „Za sada nema opravdanja da primenimo policijski čas, vanredno stanje, time bismo […]

