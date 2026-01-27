На Светог Саву награђени ученици и учитељице Основне школе „Вук Караџић“

Христољубље, помирење најближих и свих завађених, просветитељство и прегршт других врлина приказали су ученици Основне школе „Вук Караџић“ у свечаном програму, поводом Савиндана. Припремили су га са стручним већем учитеља четвртог разреда и професорком музичке културе Слађаном Новичић.
Школској слави су и ове године претходиле бројне активности ученика и професора. Одржана је радионица за израду украса за славске колаче у којој су учествовали ученици 3/1 и 3/3 разреда, као и њихови учитељи. Стручно већа за српски језик припремило је за старије основце квиз знања о Светом Сави. Велики број радова пристигао је и на традиционалне ликовне и литерарне конкурсе.
У конкуренцији нижих разреда прво место на ликовном конкурсу припало је Михаилу Ивановском, 1/2, друго Петри Машковић, 2/5, треће Алисији Ниапарки, 2/6.
На литерарном конкурсу награђени су: Соња Цветић, 8/4, прво, Ива Рађеновић, 6/4, друго и Петра Куљанин, 5/2, треће место.
Награда је припала и ученицима победничке екипе квиза знања о Светом Сави. Победници су: Јован Суботић, 8/4, Анђелија Фатић, 7/2, Урош Коњикушић, 6/2 и Јован Божовић, 6/2.
Сви су добили књиге, а млађи основци и празничне пакетиће. На Савиндан су награђене и учитељице Мирјана Куртић и Зорица Милошевић, које у „Вуку“ раде 40 година…
Резање славског колача обавио је Иван Пауновић, свештеник Цркве Вазнесења Господњег.