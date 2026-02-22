Projekti Уз мало добре воље, до бољег физичког и менталног здравља

ТРЧИТЕ, ЖИВЕЋЕТЕ ЛЕПШЕ И ДУГОВЕЧНИЈЕ

Сигурно је мало оних који не знају да је атлетика, уз гимнастику и пливање, базичан спорт. Међутим, колико се њих запитало шта то заправо значи. Тај епитет није настао случајно и без основа. Она представља темељ свих спортских дисциплина, јер се све оне заснивају на трчању, скакању и бацању, саставним деловима атлетике. То је најчистији израз снаге, брзине, издржљивости и координације. Остала је верна својој суштини, људском телу и његовим могућностима.

У томе је њен значај, а како утиче, нарочито њен најпрепознатљивији део – трчање, на наш организам. О томе су урађене многе студије и дошло се до следећих закључака: јача срце и плућа, подиже свеукупну каридоваскуларну кондицију; повећава физичку издржљивост, што доприноси већој отпорности организма на разне болести; ублажава стрес и анксиозност; побољшава моторичке способности; јача мишиће; убрзава сагоревање калорија, што омогућава смањење телесне тежине; побољшава држање целог тела; доприноси бољој циркулацију крви; тело је гипкије, подиже ниво самопоштовања; јача кости; сан је квалитетнији; ослобађа хормон среће; развија дисциплину и упорност; побољшава усресређеност; снижава крвни притисак; помаже у спречавању хроничних болести као што су дијабетес и повишени крвни притисак; јача имунитет; подстиче креативност; подиже агилност; развија менталну снагу; подстиче на тимски рад и сарадњу; смањује ризик од повреда мишића; помаже у успостављању нових пријатељстава и веза.

Ђурђина Мањевић, ученица седмог разреда ОШ “Божо Томић” у Пријевору, вицешампионка је Србије у конкуренцији млађих пионирки у тркама на 60 и 200 метара и школска је првакиња Србије у спринту на 60 метара.
– Тренирам атлетику четири године. Зато што је много волим није ми тешко да путујем из Пријевора на тренинге. Од кад се бавим овим спортом здравија сам, па ми не представља проблем да трчим ни по хладном времену. Зато бих позвала сву децу да се баве спортом, јер од њега могу да имају само користи – поручује Ђурђина.

Ако се свему овоме дода да бављење трчањем не захтева велика материјална улагања. Неопходно је имати квалитетне патике, а можете трчати на сваком терену, онда то претставља један од најприступачнијих и најкориснијих облика физичке активности. Међутим, да би искористили све добробити које нам пружа трчање и избегли повреде потребно је овладати основама правилне технике. Она нам омогућује да ову активност упражњавамо на безбедан начин и тако уживамо у њој.

Најбољи начин да савладате технику је да то чините уз помоћ стручних лица. Где? У атлетским клубовима.

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА “ЧААК” – А

Атлетика у нашем граду има дугу традицију. Пре више деценија такмичари “Борца” и “Слободе” су постизали одличне резултате широм некадашње државе. Довољно је подсетити се сјајних тркача Драгана Секулића и Весне Стевановић, па бацачице диска Снежане Голубић. Да не набрајамо даље. Пре 20 година, својевремено врсни средњепругаш, Драган Дуканац основао је Атлетски клуб “ЧААК”.

– Мотив за његово оснивање била је жеља да тренажном процесу приступим на другачији начин на основу искустава стеченим током служења војног рока у Словенији. Пре више деценија уочио сам разлику у односу на оно како се радило овде. То је доносило и боље резултате, а нарочито се односило на рад са децом. Због тога се од старта рад у “ЧААК” – у више заснивао на баљењу млађим категоријама него врхунским спортистима – започиње причу Драган Дуканац.

Дуканац не може, а да не помене промене које су настале у протекле две деценије које се тичу приступу бављењу спортом.

– Сада је заступљенија та материјална страна, нарочито код родитеља, и зато они постављају висока очекивања од своје деце и њихових тренера. То је, уз свеприсутне савремене технологије, узрочник све мањег занимања младих да се баве спортом. Ми покушавамо да их на сваки начин подстакнемо да дођу у наш клуб и ту се задрже што дуже. Неки од начина су организовање занимљивијих тренинга кроз различите игрице и одласци на такмичења – каже Дуканац, износећи податак да “ЧААК” тренутно има 70 чланова различитих узрасних категорија, претежно предшколског узраста и ученика нижих разреда основних школа, али нису сви у такмичарском погону, јер има и оних којима је тренирање атлетике задовољство.


У чешком граду Брну је крајем августа прошле године одржано највеће такмичење атлетских школа у Европи. Учествовало је 2.600 деце узраста од 11 до 15 година из 23 државе.
У оквиру репрезентације Атлетског савеза Централне Србије наступило је петоро чланова “ЧААК” – а. Четворо је у својим дисциплинама изборило наступ у финалима, а бронзану медаљу је у бацању вортекса (реквизит којим се уче основни елементи бацачких дициплина) освојио Вукашин Михаиловић. (На слици су тренери Милица Милошевић и Драган Дуканац са својим ученицима).

Дуканац истиче на важност бављења атлетиком од најраније доби.

– Имам повратне информације да су се сви они који су научили основе трчања боље снашли тренирајући касније неки други спорт. Зато би требало да неку најелементарнију обуку прођу сва деца. Приликом оснивања овог клуба сматрао сам да би атлетика требала да буде полазна позиција за бављење свим спортовима. Нажалост, та свест се код нас још увек није у потпуности развила.

ОДЛИЧНА РЕКРЕАЦИЈА

Последњих деценија рекреативно трчање стиче све више поклоника. Није ни чудо, јер има одређене предности у односу на друге видове рекреације.

Релативно је једноставно и никад није касно, наравно, уз дозу опреза, да почнете њиме да се бавите. Зависите само од себе и свог распореда и не морате да ваше време усклађујете са другима. Можете да мењате путање, дужине стаза, подлоге и брзине. То вам омогућује да избегнете улазак у рутину, што би могло да доведе до губитка мотивације. Такмичите се са самим собом и увек себи можете да задајете нове изазове, а ако желите да се упоредите са другима, можете да учествујете на некој од бројних трка намењених рекреативцима.

Александар Саша Бокарев је цео живот у атлетици, тако да му и у седмој деценији није проблем да истрчи маратонску трку, а нанизао их је више од стотину

Можда су ово били довољни разлози да изађете из зоне конфора и посветите се мало свом телу. Биће вам захвално, а и ви ћете се много боље осећати. Пробајте, али се претходно посаветујте са вашим лекаром и неким од тренера.

Владимир Дуба

