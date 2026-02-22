Dragačevo

ВИТЕШКА ИГРА УМА И ПОВОД ЗА ДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ

G. D. Komentara (0)

ОДРЖАН ПЕТИ СРЕТЕЊСКИ ТУРНИР У ШАХУ У ГУЧИ

ВИТЕШКА ИГРА УМА И ПОВОД ЗА ДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ

У организацији Литургијске и Шаховске секције Средње школе „Драгачево“, а са благословом Црквене општине Гуча, у парохијском дому Храма Светог Архангела Гаврила у Гучи по пети пут одржан је Сретењски турнир у шаху, који из године у годину окупља ученике основних и средњих школа Драгачева. Ова манифестација наставља да негује шах као витешку игру ума, али и као простор сусрета, дружења и изградње заједништва међу младима.

Свечани тон почетку турнира дало је извођење химне, коју су отпевали ученици Литургијске секције Основне школе „Академик Миленко Шушић“, а након тога такмичење је настављено у духу саборности, фер-плеја и међусобног поштовања. 

Овогодишње надметање Сретењског шаховског турнира организовано је у две категорије. У категорији основних школа, прво место је освојила Вишња Марковић из ОШ „Академик Миленко Шушић“ у Гучи. Друго место припало је Андријани Мечанин из ОШ „Котража“ у Котражи, а треће Марку Спасојевићу, такође ученику Основне школе у Котражи. У категорији средњих школа на прва три места пласирали су се ученици СШ „Драгачево“: прво место освојио је Вук Симеуновић, друго Ђорђе Давидовић, а треће Марко Драганић.

Пехаре и медаље за победнике даривао је ђакон Дарко Трипковић (Епархија источноамеричка), док су чланови Удружења „Драгачевско Сунце“ обезбедили послужење за учеснике турнира.

Пети Сретењски турнир у шаху потврдио је да овај догађај прераста у лепу традицију која повезује духовност, образовање и такмичарски дух, окупљајући младе око вредности стрпљења, промишљености и поштовања.

Победница турнира у категорији основних школа Вишња Марковић истиче да је врло поносна што је однела победу на једном оваквом турниру: 

– Веома ми је драго што се овакaв турнир одржава баш у простору цркве у Гучи. Шах је изузетно лепа мисаона игра и за мене велики изазов. Лепо је и то што се овај турнир организује на један од највећих српских празника. Брат и ја учествујемо на овом турниру сваке године. Надметање у шаху има централно место, али је ово уједно и прилика да се дружимо са осталом децом. Надам се да ће се ова традиција наставити и да ће нове генерације бити заинтересоване за ову витешку игру – рекла је за наш лист Вишња Марковић, ученица седмог разреда.

В. С.

Slične Vesti
Dragačevo Region

СВАКИ ОСМЕХ ЈЕ УМЕТНОСТ ЗА СЕБЕ

G. D.

СВАКИ ОСМЕХ ЈЕ УМЕТНОСТ ЗА СЕБЕ Наставак зимских радионица у организацији Културног центра Културни центар општине Лучани у Гучи наставља реализацију радионица коју је започео у октобру, у недељи обележавања дана установе. -У холу Културног центра јуче су наставиле са радом зимске радионице калиграфије и ткања. Обе радионице имају за циљ да развију креативност деце, […]
Dragačevo Društvo G.Milanovac Ivanjica Kultura Region

ОДРЖАНА ОКРУЖНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА „ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ“

vladecaglas

Проглашени најбољи рецитатори Моравичког округа Данашњом Окружном смотром рецитатора „Песниче народа мог“ Моравички округ је одабрао најбоље рецитаторе Моравичког округа! Организатор такмичења је Културни центар Горњи Милановац, у сарадњи са Савезом аматера Србије. Данас, 1. априла на великој сцени Културног центра наступили су рецитатори у три старосне категорије из Чачка, Горњег Милановца, Ивањице и Лучана. […]
Dragačevo Region

Promocija Sabora trubača u Trstu

V. S.

U subotu, 22.maja, predstavnici Turisticke organizacije „Dragačevo“ iz Guče učestvovali su na promociji turističke ponude zapadne Srbije u Trstu, koja je organizovana u saradnji sa Udruženjem Srba „Vuk Karadžić“ iz Trsta i Turističke regije Zapadna Srbija . Prezentacija je održana u crkvenom domu Crkve Svetog Spiridona u Trstu, sa ciljem da se lokalno stanovništvo i […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.