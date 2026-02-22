ОДРЖАН ПЕТИ СРЕТЕЊСКИ ТУРНИР У ШАХУ У ГУЧИ
ВИТЕШКА ИГРА УМА И ПОВОД ЗА ДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ
У организацији Литургијске и Шаховске секције Средње школе „Драгачево“, а са благословом Црквене општине Гуча, у парохијском дому Храма Светог Архангела Гаврила у Гучи по пети пут одржан је Сретењски турнир у шаху, који из године у годину окупља ученике основних и средњих школа Драгачева. Ова манифестација наставља да негује шах као витешку игру ума, али и као простор сусрета, дружења и изградње заједништва међу младима.
Свечани тон почетку турнира дало је извођење химне, коју су отпевали ученици Литургијске секције Основне школе „Академик Миленко Шушић“, а након тога такмичење је настављено у духу саборности, фер-плеја и међусобног поштовања.
Овогодишње надметање Сретењског шаховског турнира организовано је у две категорије. У категорији основних школа, прво место је освојила Вишња Марковић из ОШ „Академик Миленко Шушић“ у Гучи. Друго место припало је Андријани Мечанин из ОШ „Котража“ у Котражи, а треће Марку Спасојевићу, такође ученику Основне школе у Котражи. У категорији средњих школа на прва три места пласирали су се ученици СШ „Драгачево“: прво место освојио је Вук Симеуновић, друго Ђорђе Давидовић, а треће Марко Драганић.
Пехаре и медаље за победнике даривао је ђакон Дарко Трипковић (Епархија источноамеричка), док су чланови Удружења „Драгачевско Сунце“ обезбедили послужење за учеснике турнира.
Пети Сретењски турнир у шаху потврдио је да овај догађај прераста у лепу традицију која повезује духовност, образовање и такмичарски дух, окупљајући младе око вредности стрпљења, промишљености и поштовања.
Победница турнира у категорији основних школа Вишња Марковић истиче да је врло поносна што је однела победу на једном оваквом турниру:
– Веома ми је драго што се овакaв турнир одржава баш у простору цркве у Гучи. Шах је изузетно лепа мисаона игра и за мене велики изазов. Лепо је и то што се овај турнир организује на један од највећих српских празника. Брат и ја учествујемо на овом турниру сваке године. Надметање у шаху има централно место, али је ово уједно и прилика да се дружимо са осталом децом. Надам се да ће се ова традиција наставити и да ће нове генерације бити заинтересоване за ову витешку игру – рекла је за наш лист Вишња Марковић, ученица седмог разреда.
В. С.