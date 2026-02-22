СТАРИ ЧАЧАНСКИ ШНАЈДЕР ТРИВУН ЋОСИЋ

Некада је у Паризу имао свој салон и радио за познате модне куће. И данас, иако има 88 година, највећи део дана проводи у радионици…
– Нико не може као мајстор Тривун. За час прекроји, ушије, или поруби. Оставимо му одећу, одемо до града и док се вратимо, он све завршио – хвале муштерије шнајдера кога ни за живу главу не би променилe. Зашто би, када је још увек прецизан и непогрешив. Више не шије по мери, али га нису издали вид и покрети. Уосталом, по поправци се мајстор познаје, много је захтевније прекројити, него сашити изнова.
Усавршава се мајстор Тривун Ћосић више од 70 година. Још као дечак био је шегрт у некадашњој „Обнови”, која је касније прерасла у чачанско предузеће „1. октобар“.
– Постојале су три шнајдерске задруге, „Народно одело“, „Прва кројачка“ и „Обнова”. Нисам сачекао оснивање већег предузећа. Када је настао „1. октобар“, 1965. године, отишао сам у Француску – сећа се мајстор Тривун.
Рођен је 1938. у селу Паковраће, код Чачка. Био је пето дете Милослава и Добринке Ћосић. Више пута наглашава и да му је право име Тривун, не Трифун, како је некада „прекрштен“ у личним документима. За време Другог светског рата разболео се и због високе температуре, оштећене су му обе бубне опне, што је касније утицало на слабљење слуха. После основног образовања, уписао је и Гимназију у Чачку, али је слух утицао да не настави гимназијско школовање. Зато га отац шаље на трогодишњи кројачки занат и испоставило се да је то била права одлука. Врло брзо, младом шегрту у „Обнови” је поверено да прави рупе за дугмиће на сакоу, захтеван и прецизан посао. Време је показало и да је одлазак у Париз била права одлука.
– Док сам живео у Чачку, био сам главни на Корзоу – шали се Тривун, али његове слике из младости показују да је заиста тако било…
Та маркантна млада појава врло брзо се снашла у француској престоници моде. Прво је радио код Љубише Божовића, а, након непуне две године, отворио је своју кројачку радњу и запослио нове раднике. У међувремену, оженио се Милицом, која је, такође, била шнајдерка. Заједно су водили салон у Паризу и радили за познате модне куће, „Верли”, „Фукс”, „Ц2“…
Српски шнајдери некада су били признати и тражени у Француској. Касније су их потиснули Турци и Кинези, али су остали вештине и прецизност који су им одувек били најбоља препорука. И те како, то знали да препознају и наши људи.
– Једно време сам шио за Горицу Гајевић и покојну Борку Вучић. Било је још познатих муштерија, али су мени сви исти, не одвајам их. Свако је морао да оде задовољан из мог салона. Моје муштерије су, углавном, имале изграђен стил облачења, тачно су знале шта желе и каква одећа им добро стоји. Било је и оних који су ми веровали и препуштали да кројим по сопственим замислима. Што је најважније, одлазили су и они задовољни. Увек се обрадујем када ми муштерије донесу капуте или одела које сам шио пре 20, 30 и више година – каже мајстор Тривун.
После више деценија рада у Француској, дошло је време за повратак у Србију. Било је то крајем деведесетих година прошлог века. Тривун није имао дилему, знао је да ће се вратити у родни крај, у коме су одрастала и школовала се његова деца, син Жељко и ћерка Ана. Милица и он су изградили кућу у чачанском насељу Бељина. У приземљу Тривунове куће и данас се налази кројачка радионица у којој проводи добар део времена.
– Рад ме испуњава и радим колико могу. Тако одржавам виталност и не бих могао да замислим живот без шивења! Наследио сам од оца и имање у Паковраћу на коме узгајам шљиве и крушке. Правимо и добру шљивовицу и ракију од вилијамовке.
Многим муштеријама је жао што Тривун више не шије одела по мери. Али, све што временом пропадне, брзо поврати у првобитно стање. Како је мајстор напоменуо, некада су материјали били квалитетни и неподериви. У Бељини, али и околним селима сви знају за њега. Пошто живи у близини, добро је познат и у чачанском „Водоводу” и запослени му врло често доносе одећу на поправку. И пре истека радног времена, њихова одећа је спремна.
Скоро осам година, мастор Тривун је удовац. Живи са сином, ћерком која је учитељица, унуком Машом и зетом Дејаном. Породица се често окупља на имању у Паковраћу и велика је подршка старом мајстору. Колико и рад, још више га чине виталним и крепким. Једино, жао му је што нико од његове деце није наследио његов таленат за шивење.