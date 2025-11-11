Ујутру хладно, током дана претежно сунчано, до 18 степени

Прогноза времена за 12. новембар
(Извор: РХМЗ)
Ујутру хладно са слабим приземним мразем, у нижим пределима и са ниском облачношћу и маглом која ће се понегде у Војводини и по појединим котлинама задржати и дуже пре подне.
Током дана претежно сунчано. Ветар слаб до умерен, променљив. Најнижа температура од 0 до 7, а највиша од 12 до 18, у местима са дужим задржавањем магле хладније од 8 до 11 степени. Увече и током ноћи у низијама, по котлинама и речним долинама поново формирање магле и ниске облачности.