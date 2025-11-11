ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

СПОМЕНИК ЧЕТИРИ ВЕРЕ СИМБОЛ ТОЛЕРАНЦИЈЕ
Поводом 11. новембра, Дана примирја у Првом светском рату, данас је одржана церемонија полагања венаца на Споменик четири вере, на Градском гробљу. Почаст страдалим одали су представници Војске Србије, Министарства унутрашњих послова – Полицијске управе у Чачку, Техничко ремонтног завода, заменик градоначелника Чачка Владан Милић и помоћница градоначелника Марјана Петронијевић, начелник Моравичког управног округа Марко Парезановић, као и чланови бројних удружења грађана.
– Хвала свима што сте дошли да обележимо Дан примирја, да не дозволимо да у заборав оде јунаштво српског народа. Више до милион и седамсто жртава имала је Србија у том до тада најкрвавијем рату у историји. Зато сваке године подсећамо свет на херојство српског народа. Овај споменик није случајно изабран за обележавање Дана примирја, јер показује колика је толеранција српског народа. Та толеранција нам је данас најпотребнија. Због тога ћемо увек на овај начин показивати колико ценимо наше претке и оно што су учинили за нас. То нас обавезује да сачувамо државу за коју су они крварили – рекао је Владан Милић.
Споменик четири вере јединствен је у свету, јер су у исту спомен-костурницу сахрањени победници и побеђени, православци, католици, муслимани и Јевреји. Зато се на четири стране Споменика налазе православни и католички крст, исламски полумесец и Давидова звезда. У гробницу је сахрањено 920 војника зараћених страна, различитих националних припадности и вероисповести, који су од 1912. до 1918. погинули у Чачку и околини. Споменик је подигнут 1934. године захваљујући Чачанкама, чланицама Помоћне женске секције Удружења резервних официра и ратника Краљевине Југославије – ФИДАК-а (фр. Fédération Interallié des Anciens Combattants). Аутор споменика је чачански инжењер Исидор Јањић, истакао је историчар Слободан Невољица из Завичајног друштва „Чачани“ и подсетио на велико страдање и жртву српског народа у Првом светском рату. Пробој Солунског фронта 15. септембра 1918. године био је одлучујући догађај овог рата, након чега је уследила капитулација Бугарске, Турске и Аустроугарске монархије. Немачка је капитулирала 11. новембра, када је потписано примирје и тиме је окончан рат у коме је Србија, сразмерно броју становника, имала највише жртава.
– Србија је у ратовима од 1912. до 1918. године готово искрварила. Али, српски народ је ослобођен. Створена је Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца… Живимо у тешком времену ратова, а прете још већи сукоби. Још једном рецимо: „Доле рат!“. Српски народ жели мир! Слава вредним Чачанкама и палим ратницима – рекао је Слободан Невољица.
Чланице ФИДАК-а из Чачка су од 1928. до 1934. године прикупљале имена људи који су сахрањени на месту садашњег споменика, као и на другим гробљима у Чачку и околини. На свечаност, 23. септембра 1934, дошли су представници осам амбасада земаља-домовина изгинулих војника. Споменик је оскрнављен једино током Другог светског рата, када су са њега скинути Давидова звезда и исламски полумесец, али су и после тога била видљиви отисци ових обележја. Тако је било до 2007. године када је током 24. Меморијала Надежде Петровић уметница Ирена Карачковић обновила ова два симбола на споменику. Те године, на Међународни дан толеранције, 16. новембар, пред Спомеником четири вере нашли су се представнци све четири конфесије. Исте године Спомен костурница погинулим ратницима 1912-1918 на гробљу у Чачку проглашена је спомеником културе.
В. Т.