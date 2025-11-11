ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Predsednica Gradske izborne komisije u Čačku Kasija Vukajlović rekla je danas na konferenciji za medije da su dobili pritužbe od građana koji nisu dobili obaveštenja o izborima. Ona je objasnila da se na izbore može izađi i bez obaveštenja, a da je do propusta došlo u zastoju u Pošti. Čačani će u nedelju glasati na […]

