СКРИНИНГ ДОЈКИ У ЧАЧАНСКОЈ БОЛНИЦИ

Дом здравља Ивањица започео је позивање жена рођених од 1956. до 1975. године на превентивни скрининг дојке, који се обавља у Општој болници Чачак.

Према утврђеном распореду, сваког дана су обезбеђена по два термина за жене из Ивањице које желе да обаве превентивни преглед. Заинтересоване Ивањичанке ових годишта могу и саме да се јаве свом изабраном лекару или директно у Дом здравља ради заказивања термина. Пут до Чачка саме организују.

Циљ ове акције је да се што већем броју жена омогући рана дијагностика и благовремено откривање евентуалних промена на дојкама, што значајно повећава шансе за успешно лечење и очување здравља.

Из Дома здравља поручују да ће настојати да набаве мамограф како би већ наредне године ови прегледи могли да се обављају у Ивањици.

