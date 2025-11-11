СКРИНИНГ ДОЈКИ У ЧАЧАНСКОЈ БОЛНИЦИ

Дом здравља Ивањица започео је позивање жена рођених од 1956. до 1975. године на превентивни скрининг дојке, који се обавља у Општој болници Чачак.
Према утврђеном распореду, сваког дана су обезбеђена по два термина за жене из Ивањице које желе да обаве превентивни преглед. Заинтересоване Ивањичанке ових годишта могу и саме да се јаве свом изабраном лекару или директно у Дом здравља ради заказивања термина. Пут до Чачка саме организују.
Циљ ове акције је да се што већем броју жена омогући рана дијагностика и благовремено откривање евентуалних промена на дојкама, што значајно повећава шансе за успешно лечење и очување здравља.
Из Дома здравља поручују да ће настојати да набаве мамограф како би већ наредне године ови прегледи могли да се обављају у Ивањици.
J. С.