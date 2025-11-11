Privreda

ЛАГ „ДРАГАЧЕВО – ЈЕЛИЦА – ЗАПАДНА МОРАВА“ УГОСТИО ПРЕДСТАВНИКЕ РАЗВОЈНОГ ЦЕНТРА „СРЦЕ СЛОВЕНИЈЕ“

ОТВОРЕНЕ НОВЕ МОГУЋНОСТИ ЗА САРАДЊУ!

После више посета разних група из Србије Развојном центру „Срце Словеније“ и упознавања са њиховим добрим примерима праксе на одрживом развоју села, пољопривреде, екологије, културе и туризма, ЛАГ „Драгачево – Јелица – Западна Морава“ и Еколошко друштво „Драгачево“ су недавно били домаћини словеначкој делегацији за коју су организовали одличан програм боравка у Србији. Гости из Словеније, њих 40, имали су прилику да се током четвородневне посете нашој земљи упознају са нашом културом и традицијом, радом Регионалне развојне агенције „Златибор“ у Ужицу, овдашњих ЛАГ-oва  и удружења сеоских жена, а на маршрути њиховог путовања нашли су се неизбежно: Драгачево, Ариље, Опленац и Чачак, одакле су понели најсјајније утиске.

Развојни центар „Срце Словеније“ из Литије је организација која од 2000. године води, координира и повезује развојне пројекте на свом подручју, првенствено заснивајући свој рад на потребама житеља локалних средина. Чланови словеначког Развојног центра„Срце Словеније“ и истоименог ЛАГ-а су најпре посетили Београд, где су се упознали са његовим културно-историјским знаменитостима, а након тога и предузеће „Дреновац“ у Миросаљцима које примењује нову технологију за прераду замрзнутог воћа, фирму за откуп и прераду печурки „БМД“ у Ариљу, као и породицу Тешић у Злакуси, која се бави израдом традиционалних грнчарских производа. У Регионалној развојној агенцији „Златибор“ у Ужицу дочекао их је директор Славко Лукић са својим сарадницима, који је представио рад Агенције. Такође, гостима из Словеније представљен је рад Женског центра Ужице и Националног савеза приватних власника шума „ДендроСрбија“, а најупечатљивије утиске гости су понели из пршутане „Аћим“ у златиборском селу Мушвете, која на традиционални начин припрема сухомеснате производе.

    Гости из Словеније испред Цркве Св. Архангела Гаврила у Гучи

Трећег дана боравка у Србији, за госте из Словеније организована је посета Цркви Светог Архангела Гаврила и Музеју Драгачевског сабора трубача у Гучи, где су имали прилику да посете музејску поставку посвећену чувеној Драгачевској задрузи жена „Рајка Боројевић“.  Након тога су уследиле посете Народном музеју у Чачку, где је Словенцима представљена богата историја Моравичког округа, Цркви Васнесења Господњег, Споменику природе „Фикус у Чачку“ (у Културном центру), као и ЛАГ-у „Чачак – Горњи Милановац“, укључујући и „Моравски маркет“, који има 60 добављача са више од 450 домаћих локалних производа са подручја Чачка, Драгачева и Горњег Милановца, чији рад је представила Ана Хаџић, стручни сарадник ЛАГ-а Чачак – Горњи Милановац.

    Словенци срдачно дочекани и у Јежевици

У наставку програма гости из Словеније су посетили Јежевицу и манастир Светог Николе. У просторијама МЗ Јежевица дочекале су их чланице Удружења жена „Евгенија“ и угостиле домаћим најбољим специјалитетима из чачанског краја, припремљеним по нашим традиционалним рецептима. О раду Удружења је говорила председница Наташа Вујашевић, иначе потпредседница Управног одбора ЛАГ-а „Драгачево – Јелица – Западна Морава“, док је Данијела Мунитлаковић, чланица „Евгеније“, представила своје газдинство које има пчеларску традицију дужу од 100 година, широку палету производа од меда са лиофилизованим воћем, орашастим плодовима, бронхи и имуно медом и Апи комору за инхалацију. И Горан Бојовић је представио гајење свиња и прераду меса од старе српске расе свиња „моравка“. Посетиоци из Словеније били су смештени у туристичком домаћинству Удовичић у Гучи, где је за њих организована је свечана вечера са драгачевским специјалитетима, а за добру забаву се побринуо трубачки оркестар Горана Ранковића.

Принц Михаило и принцеза Љубица Карађорђевић заједно са члановима словеначке делегације на Опленцу

Словенци су посетили и Тополу – Цркву Светог Ђорђа са Маузолејом династије Карађорђевић и Задужбину Краља Петра Првог Карађорђевића. Посебан догађај за њих је био сусрет на Опленцу са принцeм Михаилом Карађорђевићем, најмлађим сином краљевића Томислава Карађорђевића и његовом супругом, принцезом Љубицом Карађорђевић. 

– Највише ме је импресионирала отвореност наших домаћина и заиста смо се осећали као код куће. Приметио сам да и даље постоји велика веза и међусобно поштовање међу нама које потиче из времена наше заједничке државе Југославије. Био бих веома срећан да се вратим и истражим оно што нам је остало скривено – сабрао је своје утиске Митја Братун, саветник Развојног центра „Срце Словеније“.

– Срећни смо што смо дошли у Србију, која нас је задивила својом аутентичношћу. Уживали смо у лепоти предела, сјајном гостопримству наших домаћина, чудесним звуцима трубе и укусној храни – пршути, ајвару и осталим ђаконијама које су специјално за нас припремиле чланице удружења сеоских жена. И сусрет са принцем и принцезом је био веома упечатљив. Хвала нашим главним домаћинима на одлично припремљеном програму, и свима који су нас дочекали раширених руку – рекла је за наш лист Мија Бокал, стручна сарадница Развојног центра „Срце Словеније“. 

– Дегустација локалних деликатеса и упознавање са још увек веома живом традицијом грнчарства показало ми је да људи у Србији и даље искрено цене своје корене и локалне производе. Србију ћу памтити по домаћој храни, једноставним, али снажним људима који траже путеве ка бољем животу, али истовремено чувају традицију и поносни су на њу и своју земљу – рекла је за наш лист Тина Ватовец, стручна сарадница ЛАГ-а „Срце Словеније“.

– Драго ми је што смо угостили госте из Развојног центра „Срце Словеније“ и истоименог ЛАГ-а. Реч је једном од водећих развојних центара у Словенији и са њима сарађујем од оснивања своје фирме у Словенији 2002. године. Надам се да је ова посета отворила врата дубље сарадње између ЛАГ-ова са територије Чачка, Горњег Милановца, Драгачева и Ужица, са ЛАГ-ом „Срце Словеније“ – навео је Милорад Домановић, власник предузећа „Домис“  у Словенији.

Душан Р. Ивановић, председник УО ЛАГ-а „Драгачево – Јелица – Западна Морава“ истиче да су гости из Словеније отпутовали из Србије веома задовољни гостопримством, изражавајући уверење да је ова посета била корак више у трасирању пута боље сарадње словеначких и српских локалних акционих група.

В. С.


