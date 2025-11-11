У КАТИЋИМА ОДРЖАНИ „ДАНИ ИВАЊИЧКОГ КРОМПИРА“

Odlukom Ministarstva zdravlja, ivanjička Specijalna bolnica za rehabilitaciju ponovo ulazi u COVID sistem. Po rečima direktora ove ustanove Raška Pantovića, trenutno se obavljaju pripreme kako bi prve pacijente primili u utorak, 30. marta. Kako kaže, za sada nisu obavešteni koga primaju. Pretpostavlja se da će to biti prvenstveno oboleli Ivanjičani kojih je više od 30 u […]

