Društvo

ДАНАС СЕ ОБЕЛЕЖАВА ДАН ПРИМИРЈА

Z. Ј. Komentara (0)

Дан примирја у Првом светском рату обележава се данас у знак сећања на 11. новембар, 1918. године када су силе Антанте потписале примирје са Немачком и тиме окончале Први светски рат.

Према меморандуму Делегације Краљевине СХС током Мировне конференције у Паризу 1919. године, Србија је до октобра 1915. године мобилисала 707.343 особа, дакле 24 одсто популације или 40 процената мушког становништва.

Дан примирја у Првом светском рату се као државни празник у Србији прославља од 2012. године.

Амблем Дана примирја чине мотив цвета Наталијине рамонде и мотив траке Албанске споменице.

Наталијина рамонда

Симбол празника је Наталијина рамонда – цвет феникс, јер и када се потпуно осуши – може поново да оживи после кише или мало заливања.

Име је добила по краљици Наталији – Рамонда nathaliae.

Само тридесетак биљних врста има ту особину. Рамонда је откривена тридесетих година XИX века у Шпанији, али ју је као нову врсту открио Јосиф Панчић 1874. године.

Slične Vesti
Aktuelno Društvo

LJILJANA MILOVANOVIĆ, VLASNICA DRUŠTVA ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJU I KONSALTING “IVICA” I ČLANICA UPŽ “NADEŽDA PETROVIĆ”

I. М.

Iako za računovodstvo možemo reći da je suvoparna materija, za preduzetnicu koju predstavljamo u ovom broju postoji definicija koju ona smatra dovoljno ilustrativnom za razumevanje ove profesije u savremenim uslovima poslovanja, a ona glasi: „Računovodstvo je nauka o beleženju i klasifikovanju poslovnih transakcija i događaja, primarnog finansijskog karaktera i veština sastavljanja značajnih izveštaja, analize i […]
Društvo

Svetski dan zdravlja obeležava se u senci pandemije

I. М.

Danas je Svetski dan zdravlja, a iako se nije očekivalo, i ove godine se obeležava tokom pandemije koronavirusa. Kovid 19 je u celom svetu ostavio i direktne i indirektne posledice na zdravlje ljudi. Moto ovogodišnjeg Svetskog dana zdravlja je „Vakcinacija za sve“. Predsednica Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Beograda dr Radmila Obrenović rekla […]
Društvo Kultura

ЧИТАЊЕ КАО ЛЕК…

G. D.

Које је право време за читање? Низ студија које су у свету обављене током последње деценије бавило се овим и сличним  питањима – које је право време за читање, колико је важно читати, да ли нам читање продужава живот, који део дана је погодан за различите врсте штива. Ми се нећемо подробно упуштати у овакву врсту […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.