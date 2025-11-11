ДАНАС СЕ ОБЕЛЕЖАВА ДАН ПРИМИРЈА

Дан примирја у Првом светском рату обележава се данас у знак сећања на 11. новембар, 1918. године када су силе Антанте потписале примирје са Немачком и тиме окончале Први светски рат.
Према меморандуму Делегације Краљевине СХС током Мировне конференције у Паризу 1919. године, Србија је до октобра 1915. године мобилисала 707.343 особа, дакле 24 одсто популације или 40 процената мушког становништва.
Дан примирја у Првом светском рату се као државни празник у Србији прославља од 2012. године.
Амблем Дана примирја чине мотив цвета Наталијине рамонде и мотив траке Албанске споменице.
Наталијина рамонда
Симбол празника је Наталијина рамонда – цвет феникс, јер и када се потпуно осуши – може поново да оживи после кише или мало заливања.
Име је добила по краљици Наталији – Рамонда nathaliae.
Само тридесетак биљних врста има ту особину. Рамонда је откривена тридесетих година XИX века у Шпанији, али ју је као нову врсту открио Јосиф Панчић 1874. године.