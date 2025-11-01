Društvo

СТУДЕНТИ ИЗ СВИХ КРАЈЕВА СРБИЈЕ СТИГЛИ У НОВИ САД

Z. Ј. Komentara (0)

У Нови Сад синоћ су стигли студенати у блокади који су пешке ишли из других места у Србији, како би учествовали данас на комеморативном скупу поводом годишњице пада надстрешнице на Железничкој станици у којој је страдало 16 особа.

Студенте који су претходних дана пешачили из свих крајева Србије домаћини су синоћ дочекали и поздравили аплаузима.

Јуче се поводом годину дана од трагедије у Новом Саду обратио Александар Вучић, председник Републике Србије и позвао грађане на мир и поштовање жртава и њихових породица.

– Знам да ће неки људи то обележити на трговима, улицама. Све то поштујем, све док се то ради на миран начин. Зарад жртава и њихових породица, молим вас да искажемо поштовање. Од суштинске важности је да одредимо прошлост, да бисмо у будућности знали шта боље да урадимо – рекао је Вучић.

