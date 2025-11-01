Društvo

ДАН ЖАЛОСТИ, СЕЋАЊЕ НА СТРАДАЛЕ У НОВОМ САДУ

Z. Ј. Komentara (0)

Влада Србије донела је Одлуку којом се данашњи дан, 1. новембар, проглашава Даном жалости поводом годишњице смрти грађана због урушавања конструкције Железничке станице у Новим Саду.

Како је најављено Патријарх Порфирије у Храму Светог Саве на Врачару служиће парастос страдалима у несрећи у Новом Саду.Дан жалости данас ће бити и у Републици Српској. Према одлуци Владе Републике Српске, на свим институцијама заставе ће бити истакнуте на пола копља.

– Законом о обележавању дана жалости на територији Републике Србије уређују се услови и начин обележавања дана жалости на територији Републике Србије, обавезе државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавних установа и јавних предузећа које они оснивају, организација којима је законом поверено вршење послова државне управе као управних овлашћења, обавезе других правних и физичких лица, као и санкције за непоштовање утврђених обавеза у погледу обележавања дана жалости – наводи се у Одлуци Владе.

В. Ј.

Društvo

Društvo Kultura

Društvo

