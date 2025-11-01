Društvo

ДАНАС СУ МИТРОВСКЕ ЗАДУШНИЦЕ

Српска православна црква и верници обележавају Митровске задушнице, у народу познате и као јесење. Митровске задушнице су увек у суботу уочи Митровдана, празника посвећеног Светом великомученику Димитрију, који се обележава 8. новембра.

Фото: Архива „Чачанског гласа“

Задушнице су дан за душе преминулих. Увек падају у суботу, јер је то и иначе, у току читаве године, дан кад се сећамо преминулих. У црквама, после литургије служи се парастос. Потом се иде до гробова покојника, обавезно прочита молитва за упокојене. Како хришћанство учи, на гробље се износи кувано жито, црно вино и свеће.

Постоје још Велике или Зимске задушнице, затим Духовске или Тројичине као и Михољске задушнице, увек почетком октобра.

