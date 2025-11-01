ПРОТИВ „ДИНАМИКА“ ПОКАЗАТИ КАРАКТЕР

Након три везана пораза и посебно лоше игре приказане у претходном колу против ужичке „Слободе“ играчи „Чачка 94 Quantox“ имаће прилику да пред својим навијачима поправе утисак. То неће бити нимало лако, јер им је противник екипа „Динамика“ која у својим редовима има знатан број младих играча жељних доказивања и негује агресивну и брзу кошарку. На тиму Жељка Бугарчића је да нађе одоговор на противничку игру. Оно што уноси дозу забринутости су повреде Матића и Јанковића, тако да је њихов наступ под знаком питања.
- У овом сусрету на испиту ће бити наш карактер. Зато од старта морамо да покажемо да више желимо победу, а то је нешто што нам је у претходним утакмицама недостајало. Убеђен сам да ћемо превазићи ову кризу, јер се за сваку утакмицу спремамо максимално, а за тако нешто потребно је оно што радимо на тренинзима да пренесемо на утакмицу.
Дуел тимова који имају исти учинак, победа и три пораза, биће одигран вечерас, 1. новембра, од 20 сати у дворани СЦ „Младост“ поред Мораве.
В. Д.