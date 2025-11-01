Sport

ПРОТИВ „ДИНАМИКА“ ПОКАЗАТИ КАРАКТЕР

vladecaglas Komentara (0)

Након три везана пораза и посебно лоше игре приказане у претходном колу против ужичке „Слободе“ играчи „Чачка 94 Quantox“ имаће прилику да пред својим навијачима поправе утисак. То неће бити нимало лако, јер им је противник екипа „Динамика“ која у својим редовима има знатан број младих играча жељних доказивања и негује агресивну и брзу кошарку. На тиму Жељка Бугарчића је да нађе одоговор на противничку игру. Оно што уноси дозу забринутости су повреде Матића и Јанковића, тако да је њихов наступ под знаком питања.

Никола Кочовић
  • У овом сусрету на испиту ће бити наш карактер. Зато од старта морамо да покажемо да више желимо победу, а то је нешто што нам је у претходним утакмицама недостајало. Убеђен сам да ћемо превазићи ову кризу, јер се за сваку утакмицу спремамо максимално, а за тако нешто потребно је оно што радимо на тренинзима да пренесемо на утакмицу.

Дуел тимова који имају исти учинак, победа и три пораза, биће одигран вечерас, 1. новембра, од 20 сати у дворани СЦ „Младост“ поред Мораве.

В. Д.

Slične Vesti
Aktuelno Sport

КОНАЦ УМАЛО ДЕЛО ДА ПОКВАРИ

v. d.

  ФОТО: ЛЕЈЧА Кошаркаши “Борца“ су у десетом колу АБА 2 лиге забележили пету победу и сада су у игри за пласман међу четири најбоље екипе. Пред својих 1.000 навијача савладали су “Рогашку“’са 89:84 (22:17; 26:16; 22:22; 19:29). Први минути протекли су у обострано нервозној и растрзаној игри са доста грешака на обе стране. Домаћи […]
Sport

„БОРАЦ“ УБЕДЉИВ У КРАЉЕВУ

v. d.

„Слога“ – „Борац“ 71:91 (25:17; 13:24; 26:13; 20:24) Играчи „Борца“ су после гостовања у Мостару само прошли кроз Чачак и отишли у Краљево, где их је чекала „Слога“. Напорна утакмица у АБА 2 лиги и дуг пут су утицали да „Борац“ нешто слабије почне овај сусрет 17. кола КЛС. Међутим, у наставку сусрета Чачани преузимају […]
Sport

ВРШЧАНИ ПОБЕДИЛИ ПОСЛЕ ДРАМЕ

vladecaglas

Прва утакмица КЛС у којој су се вечарас у хали крај Мораве састали „Чачак 94 Quantox“ и „Вршац МеридианБет“ завршена је после великих узбуђења у којој су гости остварили победу 77:76 (17:25, 18:13, 24:19, 18:19). Домаћин је боље започео сусрет, повевши 10:2. Вршчани половином првог периода крећу у пресинг и у једном тренутку успевају да […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.