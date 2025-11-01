Društvo

У ТОКУ КОМЕМОРАТИВНИ СКУП У НОВОМ САДУ

Z. Ј. Komentara (0)

Пре тачно годину дана, 1. новембра 2024. године у 11.52 пала је надстрешница Железничке станице у Новом Саду. На лицу места страдало је 14 особа, а 16 дана касније још једна особа у болници. Четири месеца касније, још једна особа је преминула од задобијених повреда. Међу погинулима је било и троје деце.

Данас, годину дана касније студенти из свих крајева Србије позвали су грађане на комеморативни скуп који се одржава на месту трагедије. Студенти који су претходних дана пешачили до Новог Сада из различитих крајева наше земље синоћ су пристигли.

Учесници су се првобитно окупили на 16 локација, одакле су се, како је најављено на друштвеним мрежама, упутили ка Железничкој станици где се одржава комеморативни скуп.

На скупу се окупио велики број грађана из читаве Србије како би одали пошту страдалима запаливши свеће и положивши венце на месту несреће.

Такође, у градовима широм Србије у 11.52 шеснаестоминутном тишином одатa је пошта страдалима.

Српска православна црква служила je парастосе за страдале у Саборном храму у Новом Саду и Храму Светог Саве у Београду.

В. Ј.

Slične Vesti
Društvo Zdravstvo

Још један миран дан на ковид одељењу

G. D.

На ковид одељењу Опште болнице Чачак хоспитализованa су три пацијента. У респираторном центру нема пацијената. У протекла 24 часа није било отпуста и пријема пацијената. Од 212 узорка из Чачка позитиван је 21, из Горњег Милановца од 111 узорака позитивно је шест, из Лучана од 26 узорака позитивна су два и из Ивањице од 36 узорака позитивно […]
Aktuelno Društvo Grad Selo

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА КУПОВИНУ ДВЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

Z. Ј.

У Палати Србија недавно је потписан тројни уговор између Министарства за бригу о селу, Града Чачака и корисника средстава о додели бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије. Министарство за бригу о селу годинама уназад успешно реализује овај пројекат на територији читаве Србије, до сада захваљујући њему око 12.000 грађана, […]
Društvo

Zaječarska gitarijada iz ugla dvojice Čačana: O PRIJATELJSTVU I SNU VEČITIH ROKERA

G. D.

  ZAUVEK ZAJEČAR O PRIJATELJSTVU I SNU VEČITIH ROKERA Ovo nije priča o nedavno završenoj Gitarijadi u Zaječaru, već o dvojici Čačana koji već tridest godina odlaze u Zaječar i sanjaju tokom godine da se na istom mestu okupe ponovo sa onima koji dele iste vrednosti –  sloboda, druženje i muzika.   Leto je i […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.