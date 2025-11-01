У ТОКУ КОМЕМОРАТИВНИ СКУП У НОВОМ САДУ

Пре тачно годину дана, 1. новембра 2024. године у 11.52 пала је надстрешница Железничке станице у Новом Саду. На лицу места страдало је 14 особа, а 16 дана касније још једна особа у болници. Четири месеца касније, још једна особа је преминула од задобијених повреда. Међу погинулима је било и троје деце.
Данас, годину дана касније студенти из свих крајева Србије позвали су грађане на комеморативни скуп који се одржава на месту трагедије. Студенти који су претходних дана пешачили до Новог Сада из различитих крајева наше земље синоћ су пристигли.
Учесници су се првобитно окупили на 16 локација, одакле су се, како је најављено на друштвеним мрежама, упутили ка Железничкој станици где се одржава комеморативни скуп.
На скупу се окупио велики број грађана из читаве Србије како би одали пошту страдалима запаливши свеће и положивши венце на месту несреће.
Такође, у градовима широм Србије у 11.52 шеснаестоминутном тишином одатa је пошта страдалима.
Српска православна црква служила je парастосе за страдале у Саборном храму у Новом Саду и Храму Светог Саве у Београду.
В. Ј.