У ТОКУ КОМЕМОРАТИВНИ СКУП У НОВОМ САДУ

ZAUVEK ZAJEČAR O PRIJATELJSTVU I SNU VEČITIH ROKERA Ovo nije priča o nedavno završenoj Gitarijadi u Zaječaru, već o dvojici Čačana koji već tridest godina odlaze u Zaječar i sanjaju tokom godine da se na istom mestu okupe ponovo sa onima koji dele iste vrednosti – sloboda, druženje i muzika. Leto je i […]

