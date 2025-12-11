ОБЛАЧНО, СА СУНЧАНИМ ИНТЕРВАЛИМА

Прогноза времена за 12. децембар
(Извор: РХМЗ. РТС)
Петак: У већем делу Србије магла и ниска облачност са локалном појавом сипеће кише (росуље). Претежно сунчано време задржаће се само у рубним брдско-планинским пределима југозападне и јужне Србије, као и у делу Тимочке Крајине. Ветар у већем делу земље слаб, променљив, на истоку Србије умерен и јак западни и северозападни.
Најнижа температура од -2 до 4, у Неготинској Крајини до 6, а највиша у магловитим областима од 3 до 7, а у местима са дужим сунчаним интервалима од 8 до 11 степени.