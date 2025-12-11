Зима, Фото: Зоран Зиндовић
Društvo

ОБЛАЧНО, СА СУНЧАНИМ ИНТЕРВАЛИМА

G. D. Komentara (0)

Прогноза времена за 12. децембар
(Извор: РХМЗ. РТС)

Зима, Фото: Зоран Зиндовић
Фото: Зоран Зиндовић

Петак: У већем делу Србије магла и ниска облачност са локалном појавом сипеће кише (росуље). Претежно сунчано време задржаће се само у рубним брдско-планинским пределима југозападне и јужне Србије, као и у делу Тимочке Крајине. Ветар у већем делу земље слаб, променљив, на истоку Србије умерен и јак западни и северозападни.

Најнижа температура од -2 до 4, у Неготинској Крајини до 6, а највиша у магловитим областима од 3 до 7, а у местима са дужим сунчаним интервалима од 8 до 11 степени.

Slične Vesti
Društvo

KONKURS ZA UČENIKE

Z. Ј.

Književno društvo Mrčajevci raspisuje tradicionalni penički Konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola, povodom 20. jubilarnih Međunarodnih Mrčajevačkih pesničkih susreta koji će biti odžani 27. septembra 2020. godine. Teme konkursa su zavičaj, Šumadija, Morava ili po izboru autora. Radove dostaviti u tri primerka sa kontakt telefonom, najkasnije do 25. septembra 2020. na adresu: Lune Levajac, […]
Aktuelno Društvo

СЕДМИ ДЕЧИЈИ ЛИКОВНИ КОНКУРС FORMA IDEALE

I. М.

На седмом дечијем ликовном конкурсу Forma Ideale „Нацртај, обоји и освоји!“ за малишане који ове године полазе у први разред основне школе и предшколско, могућност да учествује има више од педесет хиљада малишана из целе Србије. Полазак у школу означава вероватно најважнији период у одрастању сваког детета, а шансе и изазови у којима малишани стичу искуство […]

ЦРКВА, ФОТО: МИМА ЗИНДОВИЋ
Društvo Grad

Мала Госпојина – каква ће бити јесен

G. D.

ИЗВОР: РТС Успомена на дан када је рођена Пресвета Богородица Марија, у дому Јоакима и Ане у Назарету, Мала Госпојина слави се данас. За овај велики и важан празник везују се бројна веровања и обичаји. Богородица је рођена у Назарету, од остарелих и праведних родитеља Јоакима и Ане. Припремила Нада Руменић Петрић По оцу, била је […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.