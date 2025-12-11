ЛУСТЕР 3
Društvo

Електродистрибуција: Планирани радови за ПЕТАК, 12. децембар

Електродистрибуција:  Планирани радови за ПЕТАК, 12. децембар

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у ПЕТАК, 12. 12. 2025. године, у временском интервалу од 09:00 до 15:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Горњој Горевници, око школе, дома, засеоци Ћукавац, Добретићи, Дубље, Бачевци и око трафостанице Едисон, у Вранићима – засеок Нешовановићи и Миоковцима  – засеок Луке.

Такође, од 08:00 ДО 15:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Заблаћу, код новог вртића.

      У случају лоших временских услова, радови ће бити одложени за други термин, о чему ће корисници бити на време обавештени.

