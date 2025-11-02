ДАНАС ПРОЛЕЋНИХ 26 СТЕПЕНИ

У току дана у већини места биће претежно сунчано и топло, а слаба до умерена облачност без падавина повремено се очекује у Војводини и западној Србији.
Дуваће слаб до умерен ветар, јужних и источних смерова, на југу Баната, у доњем Подунављу и у планинским пределима југозападне Србије повремено појачан.
Најнижа температура биће од један до 12 степени, а највиша од 19 до 26.
У понедељак (03. 11.) очекује се пролазно наоблачење с кишом и локалним пљусковима са грмљавином уз пад температуре. Ветар ће бити у скретању на северозападни и у појачању.
РТВ