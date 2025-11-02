ДАНАС ПРОЛЕЋНИХ 26 СТЕПЕНИ

Vakcinaciju medicinskih radnika smatramo obaveznom, iako odluka nije još doneta i u skladu sa time se i ponašamo, a do sada je vakcinisano oko 80 odsto zdravstvenih radnika, rekao je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Prilikom dočeka novog kontigenta kineskih vakcina „Sinofarm”, ministar je, na pitanje Tanjuga da li će biti doneta odluka o obaveznoj […]

