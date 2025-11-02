У УДЕСУ НА ПРИЈЕВОРСКОМ ПУТУ ПОВРЕЂЕНА ТРИ МУШКАРЦА

Синоћ се на Пријеворском путу догодила саобраћајна незгода у којој су повређена три мушкарца, која су хоспитализована у Општој болници у Чачку.
– Два млада мушкарца старости 20 и 21 годину и мушкарац старости 75 година примљени су стабилних виталних параметара. Мушкарац старости 75 година примљен је у јединицу интензивне неге са констатованим тешким телесним повредама грудног коша. Друга два пацијента са констатованим лаким телесним повредама пуштени су на кућно лечење – саопштила је ПР служба чачанске болнице.
Нису познате околности под којима се догодила ова саобраћајна незгода.