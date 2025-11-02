Hronika

У УДЕСУ НА ПРИЈЕВОРСКОМ ПУТУ ПОВРЕЂЕНА ТРИ МУШКАРЦА

Z. Ј. Komentara (0)

Синоћ се на Пријеворском путу догодила саобраћајна незгода у којој су повређена три мушкарца, која су хоспитализована у Општој болници у Чачку.

– Два млада мушкарца старости 20 и 21 годину и мушкарац старости 75 година примљени су стабилних виталних параметара. Мушкарац старости 75 година примљен је у јединицу интензивне неге са констатованим тешким телесним повредама грудног коша. Друга два пацијента са констатованим лаким телесним повредама пуштени су на кућно лечење – саопштила је ПР служба чачанске болнице.

Нису познате околности под којима се догодила ова саобраћајна незгода.

Slične Vesti
Hronika

ВОЗИО СА 2,02 ПРОМИЛА АЛКОХОЛА У КРВИ

G. D.

САОПШТЕЊЕ ПУ ЧАЧАК Припадници саобраћајне полиције у Чачку, у редовној контроли, зауставили су јуче у Улици кнеза Александра у Горњем Милановцу педесетогодишњег возача аутомобила „рено“ који је возио са 2,02 промила алкохола у организму. Возач је искључен из саобраћаја, одређено му је задржавање до 12 сати и против њега ће, због прекршаја насилничка вожња, бити […]
Hronika

Ухапшен осумњичени за неовлашћену производњу и стављање у промет опојних дрога

G. D.

Саопштење МУП у Чачку Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку, у оквиру акције „Гнев“, ухапсили су Д. Ј. (2002) из Горњег Милановца, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога. Полиција је претресом стана осумњиченог пронашла око 100 грама амфетамина, запакованог у 20 мањих и једну […]
Hronika

У Кужељевој искључен из саобраћаја возач који је возио под дејством марихуане

G. D.

Саопштење Полицијске управе Чачак Припадници саобраћајне полиције у Чачку, у редовној контроли, зауставили су синоћ у Кужељевој улици двадесетдеветогодишњег возача аутомобила „ауди“ који је возио под дејством марихуане. Возач је искључен из саобраћаја, одређено му је задржавање до 12 сати и против њега ће бити поднета прекршајна пријава из Закона о безбедности саобраћаја.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.