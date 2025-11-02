ОБУСТАВА САОБРАЋАЈА ОД АРИЉА ДО ПРИЛИКА

Због асфалтирања коловоза у пуној ширини, данас од 8 сати ујутру до понедељка, 3. новембра, у 6 сати биће потпуно обустављен саобраћај на деоници Ариље – Прилике у месту Богојевићи (Латвица).
Саобраћај ће бити преусмерен на путни правац Ариље – Гуча – Kотража – Ивањица – Прилике за оба смера кретања.
Радови се обављају у оквиру реконструкције државног пута ИБ-21, деоница Пожега –Ивањица.
Моле се учесници у саобраћају да поштују постављену привремену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Ј.С.