ОБУСТАВА САОБРАЋАЈА ОД АРИЉА ДО ПРИЛИКА

Z. Ј. Komentara (0)

Због асфалтирања коловоза у пуној ширини, данас од 8 сати ујутру до понедељка, 3. новембра, у 6 сати биће потпуно обустављен саобраћај на деоници Ариље – Прилике у месту Богојевићи (Латвица).

Саобраћај ће бити преусмерен на путни правац Ариље – Гуча – Kотража – Ивањица – Прилике за оба смера кретања.

Радови се обављају у оквиру реконструкције државног пута ИБ-21, деоница Пожега –Ивањица.

Моле се учесници у саобраћају да поштују постављену привремену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.

Ј.С.

