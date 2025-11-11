Dragačevo

УЧЕНИЦИ ОШ „АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ“ ИЗ ГУЧЕ ПОСЕТИЛИ САЈАМ КЊИГА У БЕОГРАДУ

ДОБРИ УТИСЦИ И ОДЛИЧАН НАСТУП ЛИТУРГИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ    

Ученици Литургијске секције Основне школе „Академик Миленко Шушић“ из Гуче имали су част да наступе у оквиру акције „Воли – Глас Србије“, која је на овогодишњем Београдском сајму књига имала свој штанд и програм. Том приликом, чланови секције представили су свој труд, рад и љубав према духовној музици, наступајући на промоцији ЦД-а. Њихов наступ, испуњен младалачком енергијом и искреношћу, оставио је снажан утисак на присутне, који су са топлином испратили сваки тон и реч посвећену Богу и отаџбини.

Након наступа, ученици су искористили прилику да обиђу Сајам књига, један од највећих и најзначајнијих културних догађаја у нашој земљи. Са великим интересовањем разгледали су бројне изложбене штандове, разговарали са издавачима и писцима и понели са собом мноштво нових утисака, као и књиге које ће их инспирисати за даљи рад. У наставку дана, ученици Литургијске секције су посетили Народни музеј Србије, где су се упознали са богатим историјским и уметничким наслеђем нашег народа. Посебан утисак на њих је оставила посета Саборној цркви Светог архангела Михаила, где су се помолили, запалили свеће и осетили духовни мир тог светог места. Тај несвакидашњи дан, испуњен лепотом музике, културе и заједништва, остаће упамћен као пример како школа може својим ученицима да пружи дубока и подстицајна искуства која спајају веру, уметност и образовање. 

Ученици Литургијске секције су се у Гучу вратили пуни утисака, осмеха и инспирације – богатији за један незабораван доживљај. Подједнако лепе утиске из престонице Србије донели су и ученици старијих разреда ОШ „Академик Миленко Шушић“ који су Сајам књига и Народни музеј у Београду посетили дан раније. За њих је овај излет организовала директорка школе Драгица Дојчиновић и наставнице српског језика и књижевности Катарина Пеулић, Марија Михајловић и Ангелина Икодиновић. 

Ученици из Гуче су током оба дана, и у првој и у другој посети Београду, уживали у богатству културних садржаја и лепом дружењу.

– Хвала Маји Ковачевић која нас је позвала да певамо на Сајму књига. Први пут сам био на Сајму и за мене је то било једно велико и важно искуство. Било је то велико уживање за све нас, били смо веома срећни и задовољни. Захваљујемо и нашем вероучитељу Дарку Стевановићу за све што је учинио за нас тога дана – пренео је своје утиске Михаило Јовановић, одељење 4/2.

– На Сајму књига сам се провела прелепо. Све је било огромно, као да сам ушла у неку бајку – пуне хале књига и људи свуда око нас. Купила сам две књиге, а моја другарица чак десет! Већ сам једну прочитала и много ми се допала. Нисмо успели све да обиђемо, али три сата су пролетела брзо и памтићу сваки тренутак проведен на Сајму књига – рекла је Лена Ристић, 6/2.

Катарина Пеулић, наставница српског језика и књижевности, истиче да ОШ „Академик Миленко Шушић“ из Гуче годинама уназад организује одласке на Сајам књига. 

– Велики одзив ученика нас посебно радује, јер је то јасан показатељ да смо код њих успели да развијемо љубав према писаној речи и радост читања – истакла је Пеулић.

В. С.

