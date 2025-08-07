Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошло ПЕТ БЕБА, ТРИ ДЕЧАКА И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ.
Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.
Извор: Ча глас
Октобар је посвећен борби против карцинома дојке и управо овог месеца реновиран је Онколошки диспанзер Опште болнице Чачак. Целокупно финансирање и проналажење спонзора обезбедиле су начелница Онколошке службе др Драгана Бојовић и главна сестра Зорица Шулубурић. -Циљ комплетног реновирања је био да ову зграду представимо у бољем светлу и да је направимо удобнијом за наше […]
У циљу раног откривања болести, Министарство здравља организује превентивне прегледе у здравственим установама широм Србије. У недељу 8. септембра у Општој болници у Чачку одржаће се превентивни прегледи у периоду од 8 до 17 часова. Грађани без здравственог осигурања биће у прилици да обаве превентивне прегледе. – На грудном одељењу обављаће се превентивни преглед плућа. […]
На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак, која су претворена у ковид одељења, хоспитализованo је 149 пацијената. У респираторном центру смештено је 15 пацијената, од тога су 2 пацијената на респираторима. У протекла 24 часа био је пријем 15 пацијената, отпуст 18 пацијента, 1 транспорт за Београд и 1 транспорт за Крушевац.Хоспитализовано је Covid позитивно дете […]