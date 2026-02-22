Електродистрибуција: Планирани радови за ПОНЕДЕЉАК, 23. фебруар

Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у понедељак, 23. 02. 2026. године, у временском интервалу од 09:00 до 16:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у горњем делу села Прењина, као и десна страна магистралног пута ка Горњем Милановцу.
Slične Vesti
Dr Stevanović: Broj novozaraženih pacijenata ne opada
Održan sastanak ministra zdravlja s direktorima kovid i nekovid bolnica u Srbiji. Zaključak – broj novozaraženih pacijenata ne opada. Takođe, ne opada ni broj osoba koje se nalaze na respiratorima. Direktor Infektivne klinike KCS Goran Stevanović je upozorio građane koji su primili prvu dozu vakcine da ne smeju da se opuštaju i da moraju da […]
OKO 1.000 RODITELJA ČAČANSKE GIMNAZIJE PODRŽALO PETICIJU PROTIV REFORME GIMNAZIJA, KOJE ĆE BITI POSLATA VRHU DRŽAVE
Na sastanku Saveta roditelja Gimnazije u Čačku, koji je održan početkom oktobra, pokrenuta je inicijativa za preispitivanje izmena i promena koje se već drugu godinu primenjuju u gimnazijama. Kroz čitavo osnovnoškolsko obrazovanje dece ukazivano je na sve veću opterećenost učenika, a roditelji su bili uvereni da će reformski koraci ići u pravcu rasterećenja učenika. “Sada […]
У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“
– Нераскидива веза Града и Цркве – ЧАЧАК ПРОСЛАВИО СПАСОВДАН -Представљена макета Јавне гараже испред сале Градског већа – ЈЕДАН ОД НАЈСАВРЕМЕНИЈИХ И НАЈЛЕПШИХ ОБЈЕКАТА У ГРАДУ – Донаторско вече Хуманитарне организације „СРБИ ЗА СРБЕ“ – ВИДОВДАНСКА АКЦИЈА ЗА СРБЕ НА КОСМЕТУ – Академик МАТИЈА БЕЋКОВИЋ – ДА ВЕРУЈЕМО У СЕБЕ И ИСТИНУ! -Дан ОШ […]