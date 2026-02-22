Електродистрибуција: Планирани радови за ПОНЕДЕЉАК, 23. фебруар

Na sastanku Saveta roditelja Gimnazije u Čačku, koji je održan početkom oktobra, pokrenuta je inicijativa za preispitivanje izmena i promena koje se već drugu godinu primenjuju u gimnazijama. Kroz čitavo osnovnoškolsko obrazovanje dece ukazivano je na sve veću opterećenost učenika, a roditelji su bili uvereni da će reformski koraci ići u pravcu rasterećenja učenika. “Sada […]

