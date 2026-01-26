ОПШТИНА ЛУЧАНИ ПОДРЖАЛА ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊА САМОУКИХ СЛИКАРА И ВАЈАРА ДРАГАЧЕВА
„ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НАИВНЕ УМЕТНОСТИ У ДРАГАЧЕВУ“
Удружење самоуких сликара и вајара Драгачева, које негује и промовише аматерско ликовно стваралаштво, ове године ће реализовати пројекат „Дигитализација наивне уметности у Драгачеву“. Циљ овог пројекта је да вредно културно наслеђе драгачевског краја постане доступно глобалној публици кроз израду електронске базе података о Удружењу самоуких сликара и вајара Драгачева и наивним уметницима прве, друге и треће генерације, што представља велики искорак у будућност, јер ће ова богата баштина, захваљујући дигитализацији, бити доступна целом свету. Реализацију пројекта је подржала Општина Лучани са 100.000 динара.
Дигитализација наивне уметности драгачевског краја представља пут очувања и промоције важног сегмента културног наслеђа и она ће омогућити да се са радом Удружења и великим бројем сликарских и вајарских радова упозна много људи. Реализацијом овог пројекта, како истиче Снежана Костић, председница Удружења, наивно – аматерско стваралаштво Драгачева постаће доступно далеко већем броју љубитеља уметности, јер ће се на једном месту, на највећем изложбеном простору за слике и вајарске радове, наћи стваралаштво драгачевских уметника свих генерација. Када пројекат буде заокружен, богата уметничка архива наивног стваралаштва Драгачева биће доступна целом свету. Истовремено, широј публици биће представљени и радови уметника наиве са којима јавност до сада није имала прилику да се упозна.
– Пројекат оставља дигитални траг, где се истичу традиционалне и савремене културне вредности општине Лучани и Србије. Интернет је постао главни канал за дистрибуцију информација и глобална мрежа која повезује људе широм света, без обзира на географску локацију и друштвени статус, и омогућава размену података и идеја у реалном времену. Суштина је да радови наших наивних уметника буду трајно забележени и видљиви на глобалном нивоу, што ће значајно допринети популаризацији наше културне баштине, откривању јединствених уметничких форми, јачању културног туризма у драгачевском крају, као и бољем увиду у генерацијско стваралаштво наших наивних уметника – наводи Снежана Костић.
Електронским докуметовањем феномена драгачевске наиве, од њених почетака до данашњих дана, биће створена комплетна база података која ће крајњим корисницима бити доступна на интернет страници Удружења. Тиме ће бити омогућен приступ свим уметничким радовима драгачевских „наиваца“, без физичког присуства, тако да ће свако ко има интернет, у удобности свога дома или са било којег другог места и било када, само уз неколико кликова моћи да ужива у богатој културној баштини драгачевског краја.
– Процес дигиталне трансформације се просто не може избећи, будући да су дигиталне технологије дубоко продрле у све аспекте нашег постојања. Мисија Удружења самоуких сликара и вајара је унапређење рада наших чланова и развој ликовног аматеризма у Драгачеву. Дигитализацијом документације Удружења оставићемо трајан дигитални запис о уметности у Драгачеву и обезбедити постојање архивског депоа. Наша жеља је да повећамо број чланова Удружења, укључујући у наш рад, пре свега, младе који имају талента за ову врсту уметности. Дигитализацијa ће отворити врата нашег удружења за будуће ликовне ствараоце, што ће представљати велики корак напред. Разноврсност радова наших уметника је толико изражена да ће свако моћи да пронађе неки свој ликовни печат. Они обухватају различите теме – од историјских до заната, обичаја, легенди и свих особености нашег Драгачева.Та слобода изражавања ликовног уметничког стваралаштва, која ће бити представљена широј публици, утицаће не само на очување традиције, него и на креирање нових културних трендова Драгачева – истиче наша саговорница.
Прва активност у реализацији пројекта је израда интернет сајта, који је замишљен као својеврсни музејски простор, у којем ће јавности бити доступни сви радови уметника наиваца (аматера). Ту ће се налазити комплетан приказ уметности, почев од појаве ликовног стваралаштва у Драгачеву, његовог развоја, па све до оснивања и рада Удружења самоуких сликара и вајара Драгачева. Биће представљени родоначелници сликарства и вајарства Драгачева и оснивачи Удружења са својим делима.Осим њихових, биће доступан и приказ радова и чланова Удружења како живих, тако и оних који више нису са нама, а за собом су оставили свој уметнички траг. Захваљујући дигитализацији, информације о Удружењу и делима сликара и вајара Драгачева биће обједињене на једном месту и сачуване од заборава. Осим да се упознају са стваралаштвом бројних драгачевских уметника из различитих периода, посетиоци интернет странице биће у прилици и да купе одређени рад, уколико је доступан за продају. Дигитализација ће помоћи и младим уметницима да уче од својих претходника, јер је реч о уметности „чистог срца и чисте душе“ која се преноси са генерације на генерацију аматера.
– Подржала нас је Оштина Лучани и захвални смо на томе. Међутим, подршка коју смо добили није довољна за реализацију нашег пројекта. Овим путем, позивамо све љубитеље ове врсте уметности да нам финансијски помогну, како бисмо дошли до циља. То могу учинити уплатом на текући рачун Удружења који је отворен у NLB банци: 205 – 95571 – 10 са назнаком „донација за Удружење самоуких сликара и вајара Драгачева“ – рекла је председница Удружења.
Удружење самоуких сликара и вајара Драгачева је основано 27. децембра 1974. године. У Удружењу тренутно има 35 уметника, који чувају изворне лепоте и традицију драгачевског краја. Окупља самоуке ствараоце и подстиче развој културне делатности у општини Лучани. Својим радовима обогаћује програме „Сабора трубача“, „Распеваног Драгачева“ и других препознатљивих драгачевских манифестација. Ово је једино удружење у области културе у Драгачеву које негује и промовише аматерско ликовно стваралаштво тог краја.
У галерији Удружења, која се налази у центру Гуче, изложени су бројни уметнички радови. Галерија има око 180 експоната – скулптура и икона у дрвету, минијатура, слика (уље на платну, пастел, темпера, акварел, акрил, оловка у боји, туш…). Ту се налазе и бројне књиге о Драгачеву и разни сувенири – осликане троношке, трпезе, флаше, чашице, варјаче, шоље са изразима Драгачева , магнети, беџеви, везене чарапе… Галерија ради уторком и петком од 10 до 16 сати, а отвара се и по потреби позивом на број телефона 064/8973262.
Рад Удружења може се пратити на Фејсбук страници: Уметници Драгачева – Гуча.
В. С.