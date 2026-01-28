Ivanjica

МИЛАДИН БОЖОВИЋ ДОБИТНИК СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ

Миладин Божовић, директор ОШ „Сретен Лазаревић“ добитник је Светосавске награде за 2025. годину за допринос унапређивању квалитета рада установе у свим сегментима.

Како стоји у образложењу, „претходних 35 година директор основне школе „Сретен Лазаревић“ Прилике, дао је изузетан допринос и резултате у раду са децом, запосленима и сарадњи са бројним институцијама у области образовања, културе и спорта. Захваљујући њему, школа је савремено опремљена, у потпуности реконструисана, са модерним кабинетима, наставним средствима, спортским теренима, школским парком, амбијенталном учионицом и иновацијама.

Покретач је листа ,,Ђурђевак“ који 30 година излази у школи, покретач је школског издаваштва, аутор је монографије ,,Прилике, Дубрава и Радљево“; оснивач фестивала ,,Српске изворне песме“, оснивач је Фестивала дечјег фолклора ,,Светлост на брежуљку“ и организатор дечје ,,Приличке бајке“ који окупља децу из различитих крајева Србије.

Велики допринос дао је развоју школског спорта и спорта уопште у месту и општини Ивањица. Оснивач је фудбалског, као и одбојкашког клуба ,,Прилике“. Иницијатор је и организатор спортских манифестација: Меморијални турнир у стоном тенису,,Марина Пејовић“, Божићни турнир у одбојци за млађе категорије, Олимпијаде сеоских школа и Међуокружне олимпијаде основних школа. Увео је у школу награду ,,Сретен Лазаревић“ која се додељује изузетним појединцима из редова ученика, бивших ученика или запослених. Ужива велико поштовање међу запосленима, директорима школа и у читавом Моравичком округу“.

Божовић није крио задовољство што је још једном потврђен добар рад њега али и колектива школе.

