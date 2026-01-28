G.Milanovac

Велика улагања у електромрежу у Горњем Милановцу

G. D. Komentara (0)

Велика улагања у електромрежу у Горњем Милановцу: Од јесени модернизовано 30 километара мреже

Последњих неколико месеци увелико се реконструише нисконапонска мрежа на подручју Горњег Милановца. Ови послови део су ширег плана општине да се осигура стабилно и квалитетно снабдевање електричном енергијом до сваке куће и сваког потрошача. Председник општине Дејан Ковачевић био је данас у Невадама, где је, након хладног таласа и захваљујући бољим временским условима, процес модернизације настављен планираним темпом.

-Користимо лепо време, да урадимо што више нисконапонске мреже, како бисмо неке нове падавине дочекали још спремнији. Ја желим да се захвалим, пре свега, директору огранка Електродистрибуције у Чачку, господину Стојану Васовићу, који је услишио наше молбе и од јесени смо већ урадили 15 мрежа у различитим селима. Данас радимо нисконапонску мрежу у Невадама. Око 62 милиона динара је већ уложено, значи само од јесени до данас и настављамо даље са улагањем у нисконапонску електричну мрежу, док не будемо дошли до тога да свака мрежа има сноп кабал и да више не морамо да се бојимо временских услова, какви год да буду, јер ћемо имати стабилно напајање електричном енергијом. Ово је јако значајно не само због индустрије коју имамо у Горњем Милановцу, већ и да дођемо до сваке сеоске куће, да сваком потрошачу осигурамо нормално снабдевање електричном енергијом у наредном периоду. Преко 30 километара мреже је само у овом кратком временском периоду замењено. Наравно, континуирано то радимо сваке године и ја желим да кажем мештанима општине Горњи Милановац да ћемо се и даље борити за њих и да ћемо у кратком временском периоду у наставку године, наставити са ревитализацијом не само нисконапонске мреже, већ, где је потребно, то ћемо урадити и са високим напоном – истакао је председник општине Дејан Ковачевић.

Радове у Невадама изводи београдска фирма „Синтегра“, а процес обнове биће настављен истим интензитетом како би се осигурала стабилност снабдевања у свим деловима општине. Поред реконструкције дела далековода за Брајиће, електромрежа је већ модернизована у селима: Дружетићи, Брезна, Шилопај, Прањани, Срезојевци, Брезовица, Луњевица, Сврачковци, Доња Црнућа, Гојна Гора, Велереч, Брусница и Церова.

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Slične Vesti
G.Milanovac Region

ДЕЧЈИ НОВОГОДИШЊИ ПРОГРАМ

G. D.
G.Milanovac

Штета на усевима проузрокована невременом преко 295 милиона динара

admin

На основу извештаја Комисије за евидентирање штете проузроковане елементарним непогодама невреме које је за викенд захватило део територије општине Горњи Милановац направило је штету на пољопривредним усевима преко 295 милиона динара. До сада је евидентирана штета на 495 пољопривредних газдинстава, а површина оштећеног земљишта је око 1715 хектара. Оштећења на грађевинским објектима и инфраструктури проузрокована […]
G.Milanovac

Књига о Љубомиру Љуби Сарачевићу: Заборављени хуманиста, патриота и задужбинар

G. D.

Књига о Љубомиру Љуби Сарачевићу Заборављени хуманиста, патриота и задужбинар Име Љубомира Љуба Сарачевића је и данас непознаница широј српској јавности. Један од највећих српских добротвора прве половине двадесетог века је и даље скрајнут на историјској сцени Србије. Хапшен од стране Гестапо-а, заточеник логора на Бањици, лишен сопственог иметка, па опет, неправедно осуђен по завршетку […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.