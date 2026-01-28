Велика улагања у електромрежу у Горњем Милановцу: Од јесени модернизовано 30 километара мреже
Последњих неколико месеци увелико се реконструише нисконапонска мрежа на подручју Горњег Милановца. Ови послови део су ширег плана општине да се осигура стабилно и квалитетно снабдевање електричном енергијом до сваке куће и сваког потрошача. Председник општине Дејан Ковачевић био је данас у Невадама, где је, након хладног таласа и захваљујући бољим временским условима, процес модернизације настављен планираним темпом.
-Користимо лепо време, да урадимо што више нисконапонске мреже, како бисмо неке нове падавине дочекали још спремнији. Ја желим да се захвалим, пре свега, директору огранка Електродистрибуције у Чачку, господину Стојану Васовићу, који је услишио наше молбе и од јесени смо већ урадили 15 мрежа у различитим селима. Данас радимо нисконапонску мрежу у Невадама. Око 62 милиона динара је већ уложено, значи само од јесени до данас и настављамо даље са улагањем у нисконапонску електричну мрежу, док не будемо дошли до тога да свака мрежа има сноп кабал и да више не морамо да се бојимо временских услова, какви год да буду, јер ћемо имати стабилно напајање електричном енергијом. Ово је јако значајно не само због индустрије коју имамо у Горњем Милановцу, већ и да дођемо до сваке сеоске куће, да сваком потрошачу осигурамо нормално снабдевање електричном енергијом у наредном периоду. Преко 30 километара мреже је само у овом кратком временском периоду замењено. Наравно, континуирано то радимо сваке године и ја желим да кажем мештанима општине Горњи Милановац да ћемо се и даље борити за њих и да ћемо у кратком временском периоду у наставку године, наставити са ревитализацијом не само нисконапонске мреже, већ, где је потребно, то ћемо урадити и са високим напоном – истакао је председник општине Дејан Ковачевић.
Радове у Невадама изводи београдска фирма „Синтегра“, а процес обнове биће настављен истим интензитетом како би се осигурала стабилност снабдевања у свим деловима општине. Поред реконструкције дела далековода за Брајиће, електромрежа је већ модернизована у селима: Дружетићи, Брезна, Шилопај, Прањани, Срезојевци, Брезовица, Луњевица, Сврачковци, Доња Црнућа, Гојна Гора, Велереч, Брусница и Церова.
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ