ПУТОВАЊЕ КРОЗ ИГРЕ, ПЕСМЕ И РИТМОВЕ КОЈИ ЧУВАЈУ ДУХ ТРАДИЦИЈЕ

СВЕТОСАВСКИ КОНЦЕРТ КУД-А „ДУЛЕ МИЛОСАВЉЕВИЋ ЖЕЛЕ“

У препуној великој сали Културног центра, родитељи, пријатељи и љубитељи народне игре, песме и традиције уживали су на концертима Културно-уметничког друштва „Дуле Милосављевић Желе“, 27. јануара (од 19 и 21 час), поводом Савиндана, када се обележава успомена на Светог Саву, просветитеља и првог српског архиепископа. Поводом Светог Саве организују се бројне приредбе и академије широм наше земље, али и ван ње. „Желовци“, традиционално, већ годинама уназад Савиндан обележавају целовечерњим концертом.

САБОРНОСТ, РАДОСТ И ЧИСТОТА НАРОДНОГ ИЗРАЗА

Први Светосавски концерт КУД-а „Дуле Милосављевић Желе“ отворили су чланови Првог ансамбла „Шопским играма“, а потом су уследили најмлађи, они због којих Друштво постоји и чува од заборава традицију наших народа. На Великој сцени Културног центра наступила је и Школа фолклора 2, са сплетом дечијих игара и песама, а своја играчка умећа дочарала је и Школа фолклора 4, док је игре из Централне Србије извео Дечији ансамбл 1. У наставку концерта представила се Школа фолклора 3, која је кроз сплет дечијих игара и песама донела радост, игру и прве озбиљније кораке. Потом је на сцену изашла Школа фолклора 1 са играма из Драгачева, краја богатог традицијом, песмом и живим ритмом. Завршницу овог дела програма употпунио је Припремни ансамбл 1, који се представио играма из Левча, показујући зрелост, уиграност и спремност за наредни корак у фолклорном стваралаштву. Народни оркестар који предводи Александар Смрекић, уметнички руководилац и шеф оркестра Марко Самарџић, као и млади извођачи повели су публику на путовање кроз звуке, ритмове и игре који чувају дух наше традиције.

Ништа мање спектакуларан није био ни други Светосавски концерт који је почео сплетом дечијих игара и песама у извођењу Школе фолклора 5. Такође, нису изостале чаролије музике и игре Првог ансамбла, Дечијег ансамбла 1, Дечијег ансамбла 2, Припремног ансамбла и осталих група Друштва. Наравно, публика је на оба концерта громогласним аплаузом наградила сјајне „Желове“ фолклорце, који су показали дух саборности, радости и чистоте народног израза, подсећајући нас да управо кроз песму и игру вековима чувамо идентитет и заједништво српског народа.

АНСАМБЛИ, ШКОЛЕ ФОЛКЛОРА И НАРОДНИ ОРКЕСТАР

Културно-уметничко друштво „Дуле Милосављевић Желе“ данас броји више од 600 чланова, распоређених у све играчке групе и ансамбле, као и народни оркестар. Ипак, посебан акценат Друштва је на раду са децом. Са њима раде школовани педагози који их уче првим корацима народних игара и негују будуће велике фолклорце. Стрпљивост, упорност и, пре свега, љубав према народној игри, песми и традицији, и у савременом времену окупљају велики број „Желових“ најмлађих полазника.

– Културно-уметничко друштво „Дуле Милосављевић Желе“ из Чачка основано је с циљем очувања и промоције народне традиције, песме и игре. Од самог оснивања, друштво је било место окупљања људи посвећених фолклору, где се стварају и негују културне вредности нашег краја. Током година, друштво је развило бројне ансамбле, школе фолклора и народни оркестар, обезбеђујући простор за стваралаштво свих генерација – од најмлађих полазника до искусних извођача. „Желе“ је учествовао на бројним фестивалима, смотрама и културним манифестацијама, не само у Србији, већ и у региону, представљајући богатство и разноврсност традиције Чачка, Драгачева, Левча и ширег подручја. Друштво је препознатљиво по свом стручном раду, уиграним ансамблима и живој музици која прати сваки корак играча. Данас, са истом љубављу и посвећеношћу, као и на самом почетку, чувају дух народне игре, песме и традиције за будућност нараштаја који тек долазе – нагласила је водитељка програма Маријана Лазић.

СЛЕДЕ БРОЈНИ НАСТУПИ И ТУРНЕЈЕ

Уметнички директор Милован Вучићевић, у изјави за „Чачански глас“, подсетио је да је због великог интересовања Светосавски концерт организован у два термина, у 19 и 21 сат. На традиционалном концерту који Друштво организује од 1992. године поводом прославе Светог Саве, иначе, крсне славе „Жела“, учествовало је око 600 фолклораца. Друштво се представило са 13 група и бројним кореографијама, од којих су две премијерно изведене. Поред, наравно, Првог ансамбла, наступиле су и све групе деце узраста од пет до 14 година.

– Концерту су претходиле две турнеје, у Босни и Швајцарској. Ансамбл је само у децембру имао бројна гостовања по Србији. „Желе“ је једно од друштава са највише наступа у земљи. „Желова“ породица је бројна, чине је сјајни педагози, шест кореографа који уче децу фолклору, корепетитори, уметнички руководиоци и чувени кореограф из Краљева Дејан Првановић. У „Желу“ је већ три године и даје сјајне резултате, поред великог броја фолклораца и добре организације, Друштво се уздигло и у уметничком делу. Љубитељи фолклора имаће прилику да поново уживају на концертима који ће бити организовани у марту, априлу и мају. Очекују нас бројне турнеје у наредном периоду, између осталог, и петнаестодневна турнеја у Шпанији – најавио је Милован Вучићевић,

Нела Радичевић

Фото: КУД „Дуле Милосављевић Желе“

(Александар Михаиловић)

Društvo

