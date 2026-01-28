Временска прогноза 29. јануар
Ујутру још само на северу Војводине облачно са слабом кишом. Током дана мало и умерено облачно са дужим сунчаним периодима, а само ће на крајњем југу земље после подне и увече, а током ноћи и на југозападу бити облачно са слабом кишом. Ветар у скретању на слаб до умерен северозападни, а само ће још током јутра на југу Баната и у доњем Подунављу дувати умерен и јак јужни и југоисточни.
Најнижа температура од 1 до 7 °С, највиша дневна од 11 до 16 °С, на истоку земље око 8 °С.
ИЗВОР: РХМЗ, РТС