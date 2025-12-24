ДОНАЦИЈА ФОНДАЦИЈЕ ДИВАЦ ШКОЛИ У ПРИЛИКАМА, ОПРЕМА ВРЕДНА 540.000 ДИНАРА

Захваљујући сарадњи са прослављеним српским кошаркашем Владом Дивцем и његовом фондацијом, ученици и наставници Основне школе „Сретен Лазаревић“ у Приликама добили су вредну донацију у виду ИТ опреме и школског намештаја.
Средства у износу од 540.000 динара су искоришћена за набавку опреме која ће значајно унапредити рад школе и омогућити модерније извођење наставе и ваннаставних активности. То су: видео камера Panasonik са сталком (триподом) за снимање школских догађаја и пројеката, фото апарат Canon за потребе школске секције и документације, затим лап топ рачунар за наставне сврхе, као и пет касетних ормарића за безбедно одлагање личних ствари и опреме ученика.
Директор школе и представници локалне заједнице изразили су велику захвалност Фондацији „Ана и Владе Дивац“ на препознавању потреба сеоских школа и континуираној подршци развоју образовања у Србији.
„Ова донација ће директно допринети квалитетнијем раду наше школе. Нова опрема ће омогућити ученицима да развијају своје дигиталне вештине и креативност, док ће ормарићи побољшати функционалност школског простора“, истакнуто је у школи.
Ј.С.