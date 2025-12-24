Ivanjica

ДОНАЦИЈА ФОНДАЦИЈЕ ДИВАЦ ШКОЛИ У ПРИЛИКАМА, ОПРЕМА ВРЕДНА 540.000 ДИНАРА

Захваљујући сарадњи са прослављеним српским кошаркашем Владом Дивцем и његовом фондацијом, ученици и наставници Основне школе „Сретен Лазаревић“ у Приликама добили су вредну донацију у виду ИТ опреме и школског намештаја.

Средства у износу од 540.000 динара су искоришћена за набавку опреме која ће значајно унапредити рад школе и омогућити модерније извођење наставе и ваннаставних активности. То су: видео камера Panasonik са сталком (триподом) за снимање школских догађаја и пројеката, фото апарат Canon за потребе школске секције и документације, затим лап топ рачунар за наставне сврхе, као и пет касетних ормарића за безбедно одлагање личних ствари и опреме ученика.

Директор школе и представници локалне заједнице изразили су велику захвалност Фондацији „Ана и Владе Дивац“ на препознавању потреба сеоских школа и континуираној подршци развоју образовања у Србији.

„Ова донација ће директно допринети квалитетнијем раду наше школе. Нова опрема ће омогућити ученицима да развијају своје дигиталне вештине и креативност, док ће ормарићи побољшати функционалност школског простора“, истакнуто је у школи.

Ivanjica Region

ОДОБРЕНА ЧЕТИРИ ЈАВНА РАДА

Национална служба запошљавања одобрила је реализацију четири пројекта јавних радова на којима ће бити ангажовано 19 незапослених лица током четири месеца. Њихова укупна вредност је 2.887.631,40 динара. За ову меру Општина и НСЗ издвајају по 1,5 милиона динара. У складу са јавним конкурсом, обухваћена су теже запошљива лица пријављена на
Ivanjica Region

STRELCIMA EКIPNO PRVO MESTO

Juniori Streljačke družine „Boško Petrović" iz Ivanjice osvojili su ekipno prvo mesto na Prvenstvu Zapadne Srbije u standardnoj i vazdušnoj pušci prošlog vikenda u Кosjeriću. Pojedinačno Ivan Jovanović je zauzeo treće, Stefan Jovanović peto, a Aleksandar Tomić šesto mesto. Ovom pobedom kvalifikovali su se za Prvenstvo Srbije, koje će se održati 13. i 14. februara
Ivanjica Region

ОТВОРЕН ШАЛТЕР ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

    У УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ ОПШТИНЕ ОТВОРЕН ШАЛТЕР ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ      Ивањички предузетници било да тек почињу посао или желе да га унапреде, све потребне информације могу да добију у Услужном центру општинске управе. Шалтер за предузетнике отворен је прошлог седмице на основу потписаног споразума о пословно- техничкој сарадњи Привредне коморе Србије и локалне самоуправе. Досадашња

