Kultura

ПРЕДСТАВЉЕНА МОНОГРАФИЈА ЕТНОЛОГА ЈЕЛЕНЕ МИЛИЋЕВИЋ

Z. Ј. Komentara (0)

„СЕОСКЕ СЛАВЕ И ЗАПИСИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА – СЕЛА НА ЛЕВОЈ ОБАЛИ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ”

Монографија „Сеоске славе и записи на територији града Чачка – села на левој обали Западне Мораве“, аутора етнолога и антрополога Јелене Милићевић свечано је представљена у Галерији Народног музеја у Чачку. Овај пројекат подржало је Министарство културе Републике Србије.

Јелена Милићевић, мастер етнолог-антрополог

Како је ауторка истакла, ово је наставак прошлогодишње монографије у којој се говорило о обичајима у селима са десне обале Западне Мораве, односно, селима подно планине Јелице. Тема другог издања монографије односи се на обичаје у селима: Врнчани, Соколићи, Доња Трепча, Прислоница, Горња Горевница, Љубић и Вујетинци.

–  Оно што је занимљиво, јесте разноликост обичаја који су забележени од Спасовдана до почетка Апостолског поста, када су обележене литије у ових седам села. Литије се обележавају од Спасовдана до почетка Петровог поста. Овај период године разликује се у зависности од тога када те године пада празник васкрсења Христовог, односно Васкрс – рекла је Јелена Милићевић, мастер етнолог-антрополог.

За разлику од крсних слава, које су распоређене највише у зимско доба године, обетине се обележавају у топло време, од касног пролећа до ране јесени. Једна од разлика је то што се тада у цркву не носе славски колач и жито, у кући се не пали славска свећа, али су присутни други обичаји карактеристичне само за ту светковину. Неизоставни део прославе су и сеоске литије које чине мештани који са свештеником у поворци носе црквене крстове у поље. Тога дана обредна поворка сачињена од мушких чланова сеоског домаћинства полази кроз село од цркве или главног записа, носећи иконе, крстове и барјаке. Иако се свих седам села налазе на територији града Чачка, обичаји су различити, па за свако место има нешто што је карактеристично, што је и представљено у монографији.

– Литије се обележавају окупљањем целе заједнице и спровођењем магијског круга око села, такође, обави се и колективни опход села. У том опходу забележена је колективна молитва код сваког записа, али и колективна гозба. Кључна тачка сваке сеоске славе, односно, обетине је запис, стабло у природи, које представља храм у природи – истакла је Милићевић.

Управо ово је начин да се баштини културно наслеђе нашег народа, сачувају обичаји и пренесу на будуће генерације. Према речима Зорана Рајичића, директора Центра за неговање традиције, овај пројекат уз подршку Министарства културе биће настављен и наредне године. 

Иван Перковић, Делфина Рајић, директорка Народног музеја у Чачку. протојереј Драган Сарачевић, Зоран Рајичић, директор Центра за неговање традиције

– Традиција није чување пепела, него преношење ватре. Овај пројекат за који ми очекујемо да ће бити једна озбиљна научна студија коју ће Јелена у будућности објавити, представља наставак свих наших активности и онога што је циљ Центра за неговање традиције, а то је чување традиције, обичаја и културе српског народа. Обичај обележавања литија вратио се тек око 1990. године, дакле, 40 година није било литија. Данас то све више узима маха и надам се да ће омасовити у селима где их нема – рекао је Рајичић.

Промоција монографије „Сеоске славе и записи на територији града Чачка – села на левој обали Западне Мораве“ одржана је у Вујетицима и Доњој Трепчи.

У програму у Народном музеју учествовали су: глумац Иван Перковић који је рецитовао песму Добрице Ерића „Зрнце сна”, протојереј Драган Сарачевић, Делфина Рајић, директорка Народног музеја у Чачку.

Виолета Јовичић

Slične Vesti
Kultura

УСПЕХ ЧАЧАНСКИХ БАЛЕРИНА У НОВОМ САДУ

G. D.

УСПЕХ ЧАЧАНСКИХ БАЛЕРИНА У НОВОМ САДУ На Републичком такмичењу балетских школа Србије у класичном балету, одржаном 25.марта у Српском народном позоришту у Новом Саду, учествовале су и Чачанке, ученице београдске Балетске школе ,,Лујо Давичо’’, издвојеног одељења при Дому културе, предвођене наставницом класичног балета Иваном Дуњић. У конкуренцији више од 30 солиста балетских школа из Београда, […]
Kultura Kultura

„Радост сретањаˮ у чачанској Библиотеци

G. D.

Завршни програм манифестације „Хорска сретањаˮ, у организацији Удружења „Ирмосˮ, одржан је у недељу, 24. јула у Великој сали Градске библиотеке. Концерт „Радост сретањаˮ је био потврда вредног седмодневног рада Хора одраслих и Дечјег хора под диригентском палицом Даниеле Ивановић и Ане Ивановић. Током сат и по времена публика се молитвеним тоном узнела до висина небеске […]
Kultura Kultura

ИГРОКАЗИ БЕЛИНОМ – књижевно вече Светлане Дуњић

G. D.

ИГРОКАЗИ БЕЛИНОМ – књижевно вече Светлане Дуњић биће одржано у СРЕДУ, 6. АПРИЛА, у Великој сали Дома културе, у 19,30  часова. “Не знам зашто човек док је млад нема ону мудрост коју има када полако почне да стари. Мудрост добија рођењем, али као да се током одрастања удаљава од ње. Некао се у тој игри […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.