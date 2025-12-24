УЛАГАЊА У ПУТНУ ИНФРАСТРУКТУРУ ЧУВАЈУ СЕЛА ОД ГАШЕЊА

Општина Лучани сваке године улаже велики новац у инфраструктурне пројекте који се, пре свега, односе на изградњу нових и реконструкцију постојећих путних праваца. Локална самоправа из године у годину повећава износ средстава за те намене.
Из локланог буџета за текућу годину издвојено је 150 милиона за изградњу нових путева, 90 милиона за одржавање постојећих путева, док је за наредну годину за организацију саобраћаја и сабраћајне инфраструктуре опредељен 191 милион динара. За првих шест месеци текуће године за реконструкцију некатегорисаних путева у месним заједницама из буџета је издвојено више од 44 милиона динара.
Развој и модернизација путне инфраструктуре кључни су за безбедност саобраћаја на путевима. Изградњом инфраструктуре задржавају се, али и враћају људи на село. Савремени систем инфраструктуре има и шири друштвени значај и омогућава организовање и других делатности у сеоским срединама. Захваљујући доброј инфраструктури даје се допринос: сеоском туризму, домаћој радиности, занатству, отварању вртића, организовању различитих културних и спортских активности.
Средином ове године у Министарству за заштиту животне средине представници локалне самоуправе потписали су са представницима ресорног Министарства Уговор о суфинансирању реализације пројекта асфалтирања пута ка видиковцу на Овчару. Представници локлане самоуправе истакли су да је ово један од најзначајнијих инфраструктурних пројеката за развој туризма у овом крају. Асфалтирањем овог путног правца стичу се могућности за развој туризма у Дучаловићима, али и у читавом крају. Дужина путног правца је три километра, а укупна вредност радова је 54 милиона, од чега Министарство за заштиту животне средине обезбеђује 43 милиона, а Општина Лучани 11.
Ове године, између осталог, радило се и на асфалтирању путног правца у селу Краварица. Мештани засеока Мијаиловићи добили су асфалт у дужини од 1.700 метара.
За мештане драгачевских села, добри путеви значе живот, опстанак села, дају живот домаћинствима, јер уколико су лоши путеви до кућа, до варошице и важних институција, становништво, пре свега, младо становништво иде из села.
Према речима мештана Милатовића, лоши некатегорисати путеви у великој мери утичу на то што млади одлазе из села у веће градове, поред тога то негативно утиче и на купце заинтересоване за куповину пољопривредних производа који се гаје у домаћинствима.
Ове године отворена је и поддеоница ауто-пута „Милош Велики” од Прељине до Паковраћа, од овог инфраструктурног пројекта много бенефита има и општина Лучани. Пуштање у рад ове саобраћајнице 5. јула, допринело је развоју привреде и сеоског туризма у драгачевском крају.
Сваке године Драгачево посети велики број туриста, пре свега, за време одржавања Сабора трубача у Гучи, последњих година ужурбано се развија и сеоски туризам, за који у овом крају има доста потенцијала. Туристи из различитих крајева земље и света имају жељу да обиђу Драгачево, посете изузетне пределе, обиђу аутентична домаћинства, пробају храну, а за све то неопходни су добри путеви којима могу проћи, а не блато и макадам. Управо то може бити корак уназад за развијање свега поменутог.
Виолета Јовичић